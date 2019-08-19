Дасаев: «„Спартак“ будет владеть преимуществом в матче с ЦСКА»

Бывший вратарь «Спартака» поделился ожиданиями от московского дерби между «красно-белыми» и ЦСКА .

Обе команды имеют равные шансы, это же дерби, тут все непредсказуемо. Отсутствие одного-двух футболистов у ЦСКА не сильно скажется на игре команды. Что касается «Спартака», то «красно-белые» в последних играх выглядели достаточно уверенно, новые футболисты начинают сыгрываться между собой. «Спартак» будет владеть преимуществом в этом матче, ЦСКА будет играть от обороны.