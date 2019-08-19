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Дасаев: «„Спартак“ будет владеть преимуществом в матче с ЦСКА»

19 августа 2019, 19:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от московского дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

Обе команды имеют равные шансы, это же дерби, тут все непредсказуемо. Отсутствие одного-двух футболистов у ЦСКА не сильно скажется на игре команды. Что касается «Спартака», то «красно-белые» в последних играх выглядели достаточно уверенно, новые футболисты начинают сыгрываться между собой. «Спартак» будет владеть преимуществом в этом матче, ЦСКА будет играть от обороны.

Команды уже объявили свои стартовые составы.

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Все комментарии
64русс
64русс
19 августа 2019 в 21:07
про Спартак будет сосать писали?
Dinamo Москва
Dinamo Москва ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
19 августа 2019 в 21:01
Я тоже надеюсь,что судья внесет свою лепту в эту игру ( по другому и быть не может когда играет великий Спартак).Но вот это гы-ы гы,это такая питерская фишка что-ли? Это то что делает Вас культурной столицей?
P.S Гы-гы-гы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 августа 2019 в 20:59
Не волокет татарин, совсем плохой стал. Какое преимущество. Хряки владеют мячом 39 % всего. Пока мы гоняем их по хлеву.
EAGinLE
EAGinLE
19 августа 2019 в 20:06
Победы Спартаку.
112910415
112910415
19 августа 2019 в 19:52
про преимущество неведомо... да и не это важно
ДАША Д
ДАША Д
19 августа 2019 в 19:35
У Спартака Надежда только на Шюрле.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 августа 2019 в 19:30
Плевать на преимущество!!! Кто больше забьет , тот и выиграет!!!
Митридат
Митридат
19 августа 2019 в 19:29
толку то )
EST1892
EST1892
19 августа 2019 в 19:23
Преимущество Спартаку, победу армейцам в этом матче
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