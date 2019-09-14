«Сочи» может подписать Кокорина

Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи» до конца года.
При этом предполагается, что зимой игрок вернется в питерский клуб.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже ждет форварда в команде.
Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи» до конца года.
При этом предполагается, что зимой игрок вернется в питерский клуб.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже ждет форварда в команде.
Это же бывшее Динамо-СПб, с которым у Зенита отношения отнюдь не айс...
Это же бывшее Динамо-СПб, с которым у Зенита отношения отнюдь не айс...
А вообще то я Сочи младшим братом назвал...
А вообще то я Сочи младшим братом назвал...