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«Сочи» может подписать Кокорина

вчера, 18:42

Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи» до конца года.

При этом предполагается, что зимой игрок вернется в питерский клуб.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже ждет форварда в команде.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   31 / 763
сегодня в 01:56
Следом за Сашей в "Сочи" отправится Серёжа Семак!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил susanin ultrazenith
   15 / 763
вчера в 22:45
Сочи не младший брат. Это же бывшее Динамо-СПб, с которым у Зенита отношения отнюдь не айс...
Андрей, тут дело в спонсоре. Не зря же враги называют Сочи нашим филиалом...
Polilux
Polilux
вчера в 21:44
Я понимаю что проект СОЧИ поддерживает Хутин. Но хамов нужно казнить и наказывать!!!
grazie100
grazie100
   720 / 763
вчера в 21:28
А если он понадобится до конца этого года... Вдруг травмы Дзюбы или Азмуна???
Союзник противников
Союзник противников
   7 / 763
вчера в 21:12
Как Миллер прикажет.
andre_can
andre_can
   225 / 763
вчера в 20:59
бред от бредного!
Garrincha58
Garrincha58
   178 / 763
вчера в 20:40
Конкуренция Заболотному
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Ангел неБесГрешен
   261 / 763
вчера в 20:29
Не, Кирю тоже выпускают. Это Протасовецкого попридержали. А вообще то я Сочи младшим братом назвал...
Сочи не младший брат.
Это же бывшее Динамо-СПб, с которым у Зенита отношения отнюдь не айс...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил susanin ultrazenith
   15 / 763
вчера в 20:21
А младшего брата, Кирилла, вроде как и не выпускают пока...
Не, Кирю тоже выпускают. Это Протасовецкого попридержали.
А вообще то я Сочи младшим братом назвал...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Ангел неБесГрешен
   261 / 763
вчера в 20:04
Пусть у младшего брата форму наберёт...
А младшего брата, Кирилла, вроде как и не выпускают пока...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Ангел неБесГрешен
   261 / 763
вчера в 20:01
Пусть у младшего брата форму наберёт...
А можно и сразу в Зенит!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил cska plus
   261 / 763
вчера в 20:00
Да пусть ещё выпустят.
16 числа выпустят!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 763
вчера в 19:42
Пусть у младшего брата форму наберёт...
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 763
вчера в 19:09
Ну не в Динамо же отправлять его восстанавливаться)
ermak6848
ermak6848
   139 / 763
вчера в 19:08
после зоны - Сочи для поправки здоровья то, что надо...
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 18:55
Да пусть ещё выпустят.
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