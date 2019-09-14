«Сочи» может подписать Кокорина

вчера, 18:42

Экс-форвард «Зенита» может подписать контракт с «Сочи» до конца года.

При этом предполагается, что зимой игрок вернется в питерский клуб.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже ждет форварда в команде.