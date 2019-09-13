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Цорн: «Жиго не продается»

вчера, 20:16

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сказал, что не собирается продавать защитника московского клуба Самуэля Жиго:

Был большой спрос на Максименко, Бакаева. Были российские клубы, которые обращались к нам. Также был спрос иностранных клубов на Жиго. Но мы не доходили до переговоров, потому что он не продаётся.

Он бесценный для нас. Хорошо, мы можем поставить Кутепова в центр защиты. Если что-то произойдёт, там будет Гапонов. Но у нас нет длинной «скамейки». Жиго — один из лидеров команды. Сколько нужно заплатить, чтобы из Европы взять игрока уровня Жиго? Это будет дороже, чем наш Тиль.

 Ранее Цорн объяснял, почему «Спартак» примет участие зимой в турнире Florida Cup 2020.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11
   647 / 713
вчера в 23:52
Жиго обречён. Он не продается
311
311
   66 / 713
вчера в 21:33
Был спрос из Браги, смеха ради!)
EAGinLE
EAGinLE
   21 / 713
вчера в 21:28
И не нужно .
бибра
бибра
   657 / 713
вчера в 20:49
Цорн главный тренер ( менеджер) Спартака

а физрук этим профессионалам конечно не нужен...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   43 / 713
вчера в 20:38
Банальный середняк.
mangoх12
mangoх12 ответил ошалевший
   49 / 713
вчера в 20:35
ну лошадеева хорошо утешил
это Федун утешил Карася чемоданчиком а может чем еще), о чем не говорят, чему не учат в школе) ахаха
STVA 1
STVA 1
   76 / 713
вчера в 20:35
Во как...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 713
вчера в 20:34
Так же как и Фернандо и Промес.....))
ошалевший
ошалевший ответил mangoх12
   208 / 713
вчера в 20:30
Торелантный Томас Прядкин хочет сохранить Жигу для своих утех
ну лошадеева хорошо утешил
mangoх12
mangoх12
   49 / 713
вчера в 20:22
Торелантный Томас Прядкин хочет сохранить Жигу для своих утех
ABir
ABir
   91 / 713
вчера в 20:21
С Жиго связаны большие надежды ! В обороне и в нападении
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