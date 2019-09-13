Цорн: «Жиго не продается»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сказал, что не собирается продавать защитника московского клуба :

Был большой спрос на Максименко, Бакаева. Были российские клубы, которые обращались к нам. Также был спрос иностранных клубов на Жиго. Но мы не доходили до переговоров, потому что он не продаётся.

Он бесценный для нас. Хорошо, мы можем поставить Кутепова в центр защиты. Если что-то произойдёт, там будет Гапонов. Но у нас нет длинной «скамейки». Жиго — один из лидеров команды. Сколько нужно заплатить, чтобы из Европы взять игрока уровня Жиго? Это будет дороже, чем наш Тиль.