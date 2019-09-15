«Эспаньол» переиграл «Эйбар» в матче 4-го тура Ла Лиги.
Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»
«Эйбар» - «Эспаньол» - 1:2 (0:0)
Голы: Рамис 58 - Феррейра 76, Гранеро 78
«Эйбар»: Дмитрович, Техеро, Рамис (Альварес 76), Арбилья, Анхель, Орельяна, Диоп, Эспозито (Эскаланте 73), Инуи, Диас де Оливейра, Энрих (Кике 81)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Налдо, Калеро Вилья, Вила, Мелендо (Педроса 73), Санчес, Марк Рока (Варгас 67), Дардер, Феррейра (Гранеро 78), Кальери
Главный тренер: Гальего Давид.
Предупреждения: Анхель 25, Налдо 48, Марк Рока 61, Эспозито 69, Налдо 90+2, Педроса 90+6
Удаление: Налдо 90+2
В другом матче тура «Барселона» одержала крупную победу над «Валенсией».