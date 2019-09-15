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«Эспаньол» переиграл «Эйбар»

сегодня, 15:00
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«Эспаньол» переиграл «Эйбар» в матче 4-го тура Ла Лиги.

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»

«Эйбар» - «Эспаньол» - 1:2 (0:0)
Голы: Рамис 58 - Феррейра 76, Гранеро 78

«Эйбар»: Дмитрович, Техеро, Рамис (Альварес 76), Арбилья, Анхель, Орельяна, Диоп, Эспозито (Эскаланте 73), Инуи, Диас де Оливейра, Энрих (Кике 81)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

«Эспаньол»: Лопес, Лопес, Налдо, Калеро Вилья, Вила, Мелендо (Педроса 73), Санчес, Марк Рока (Варгас 67), Дардер, Феррейра (Гранеро 78), Кальери
Главный тренер: Гальего Давид.

Предупреждения: Анхель 25, Налдо 48, Марк Рока 61, Эспозито 69, Налдо 90+2, Педроса 90+6

Удаление: Налдо 90+2

В другом матче тура «Барселона» одержала крупную победу над «Валенсией».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 780
сегодня в 16:28
Гальего сделал гениально своевременную замену.
cska plus
cska plus
   2 / 780
сегодня в 15:53
Жаль, ставка прогорела.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   210 / 780
сегодня в 15:15
Не верю.
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