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«Интер» обыграл «Удинезе», который играл большую часть матча вдесятером

вчера, 23:44
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«Интер» одержал победу над «Удинезе» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Удинезе» 1:0 (1:0)
Гол: Сенси 44

«Интернационале»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Барелла (Гальярдини 46), Брозович, Асамоа, Политано (Санчес 79), Сенси, Лукаку (Мартинес 64)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Удинезе»: Муссо, Бекао, де Майо, Опоку, Ларсен, Яяло (Барак 70), Уолес (Мандрагора 81), де Пауль, Сема (Пуссетто 81), Фофана, Лазанья
Главный тренер: Игор Тудор.

Предупреждения: Барелла 29, Бекао 36, Кандрева 78

Удаление: де Пауль 35

Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».

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Все комментарии
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Забаненный Аналитик
   79 / 763
сегодня в 00:09
Мне кажется, самая большая угроза, что он весь сезон "Интер" судить будет, все к тому идет)
Возможно)
Он уже встал в один ряд с Ирати, Тальявенто, Банти и Орсато. Только те 6 очков интеру приносили за весь сезон, а этот за два тура. Аха-ха)
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил Князь опять вернулся
   8 / 763
сегодня в 00:05
Мариани это итальянский Скамина. Аха-ха)
Мне кажется, самая большая угроза, что он весь сезон "Интер" судить будет, все к тому идет)
joma_inter
joma_inter
сегодня в 00:04
Ох у кого то горит сейчас)))) Форца ИНТЕР!!!
allemz
allemz
   22 / 763
сегодня в 00:01
Будущий чемпион?
Камелошка
Камелошка
   266 / 763
вчера в 23:55
Смиритесь, гоббы. Китайцы ВАРнут нас на виршину.
Камелошка
Камелошка ответил Забаненный Аналитик
   266 / 763
вчера в 23:54
Ты раздевался для Доньи Неррадзурри?) Ей это нравится?)
Она мая самая преданая фанатка, а ищё пазирую для Матоса и Зенаки.
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся ответил Забаненный Аналитик
   30 / 763
вчера в 23:52
Я думал, что тот сезон, когда "Интер" вырвал в судейской чемпионство у "Ромы", был самым позорным, но нет... Сразу после того, как Мариани засчитал гол "Интера" из офсайда c VARом и дал сомнительный пенальти, подарив три очка, он судит снова матч "Интера" (ну да, больше некого судить ведь в Италии!). После того, как игрок "Интера" тычет пальцем в лицо удинезцу, тот шлепает его по затылку, и интерист падает, схватившись за лицо!))) И Мариани, который должен был быть слепым, чтобы не видеть, что Кандрева (кажется, это был он) симулирует, дает сразу красную. Это не позор, это ПОЗОРИЩЕ. Как говорил Нагиев.
Мариани это итальянский Скамина. Аха-ха)
juvenale
juvenale ответил Забаненный Аналитик
   57 / 763
вчера в 23:51
Победы не пахнут, да?)
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик ответил Камелошка
       8 / 763
    вчера в 23:51
    Рад вас приветствавать, нирадзурцы. Долга миня с вами не была, я капил деньги на интернет, раздиваясь на камеру для других интерастов. Паздравляю с победой над извечными чёрно-белыми саперниками. Мариани гений, буду хадатайствавать перед нашими хазяевами из китая о введении ево статуи в зал славы Интера. На сдачу с интернет-картачки я начинаю празднавать нашу скудету. Если всё не прапью, то и Сан Сиру выкуплю.
    Ты раздевался для Доньи Неррадзурри?) Ей это нравится?)
    Князь опять вернулся
    Князь опять вернулся
       30 / 763
    вчера в 23:51
    Это позор. Кандрева заработал 2 красные карточки, а получил одну жёлтую. Мариани мог и не стеснятся, одев футболку интера. Кандрева жалкий провокатор и симулянт и это при ВАРе. ВАР проплачен китайцами, это зашкВАР.
    Как я и говорил - преодолеть чёрно-белый комплекс миланские середняки могут только при помощи арбитра.
    Мариани принёс интеру 6 очков и может считаться лучшим бомбардиром.
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик ответил Don Nerazzurri
       8 / 763
    вчера в 23:50
    Всех Интеристов с лёгкой прогулкой! Скудетто уже не за горами! И да, по тушите горбатых.Аха)))
    Победы не пахнут, да?)
    juvenale
    juvenale
       57 / 763
    вчера в 23:50
      Забаненный Аналитик
      Забаненный Аналитик
         8 / 763
      вчера в 23:50
      Я думал, что тот сезон, когда "Интер" вырвал в судейской чемпионство у "Ромы", был самым позорным, но нет...

      Сразу после того, как Мариани засчитал гол "Интера" из офсайда c VARом и дал сомнительный пенальти, подарив три очка, он судит снова матч "Интера" (ну да, больше некого судить ведь в Италии!).

      После того, как игрок "Интера" тычет пальцем в лицо удинезцу, тот шлепает его по затылку, и интерист падает, схватившись за лицо!))) И Мариани, который должен был быть слепым, чтобы не видеть, что Кандрева (кажется, это был он) симулирует, дает сразу красную.

      Это не позор, это ПОЗОРИЩЕ. Как говорил Нагиев.
      juvenale
      juvenale
         57 / 763
      вчера в 23:49
      я реально просто в шоке от этого картонно-кабинетного г....идет равная игра с небольшим преимуществом Удинезе,барелла пярмой ногой летит в игрока Удине,черт со свистком не смотрит повтор и дает только желтую...через несколько минут грязный симулянт кандрева оскорбляет игрока Удине и кладет палец ему на лицо,а тот дает ему небольшой подзатыльник и клоун идет смотреть эпизод и дает красную карточку))это реально цирк...
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
         522 / 763
      вчера в 23:49
      Всех Интеристов с лёгкой прогулкой! Скудетто уже не за горами!
      И да, по тушите горбатых.Аха)))
      Камелошка
      Камелошка
         266 / 763
      вчера в 23:47
      Рад вас приветствавать, нирадзурцы. Долга миня с вами не была, я капил деньги на интернет, раздиваясь на камеру для других интерастов.
      Паздравляю с победой над извечными чёрно-белыми саперниками. Мариани гений, буду хадатайствавать перед нашими хазяевами из китая о введении ево статуи в зал славы Интера.
      На сдачу с интернет-картачки я начинаю празднавать нашу скудету. Если всё не прапью, то и Сан Сиру выкуплю.
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