«Интер» обыграл «Удинезе», который играл большую часть матча вдесятером

«Интер» одержал победу над «Удинезе» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Удинезе» 1:0 (1:0)
Гол: Сенси 44
«Интернационале»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Барелла (Гальярдини 46), Брозович, Асамоа, Политано (Санчес 79), Сенси, Лукаку (Мартинес 64)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Удинезе»: Муссо, Бекао, де Майо, Опоку, Ларсен, Яяло (Барак 70), Уолес (Мандрагора 81), де Пауль, Сема (Пуссетто 81), Фофана, Лазанья
Главный тренер: Игор Тудор.
Предупреждения: Барелла 29, Бекао 36, Кандрева 78
Удаление: де Пауль 35
Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной».
Он уже встал в один ряд с Ирати, Тальявенто, Банти и Орсато. Только те 6 очков интеру приносили за весь сезон, а этот за два тура. Аха-ха)
Он уже встал в один ряд с Ирати, Тальявенто, Банти и Орсато. Только те 6 очков интеру приносили за весь сезон, а этот за два тура. Аха-ха)
Как я и говорил - преодолеть чёрно-белый комплекс миланские середняки могут только при помощи арбитра.
Мариани принёс интеру 6 очков и может считаться лучшим бомбардиром.
Как я и говорил - преодолеть чёрно-белый комплекс миланские середняки могут только при помощи арбитра.
Мариани принёс интеру 6 очков и может считаться лучшим бомбардиром.
Сразу после того, как Мариани засчитал гол "Интера" из офсайда c VARом и дал сомнительный пенальти, подарив три очка, он судит снова матч "Интера" (ну да, больше некого судить ведь в Италии!).
После того, как игрок "Интера" тычет пальцем в лицо удинезцу, тот шлепает его по затылку, и интерист падает, схватившись за лицо!))) И Мариани, который должен был быть слепым, чтобы не видеть, что Кандрева (кажется, это был он) симулирует, дает сразу красную.
Это не позор, это ПОЗОРИЩЕ. Как говорил Нагиев.
Сразу после того, как Мариани засчитал гол "Интера" из офсайда c VARом и дал сомнительный пенальти, подарив три очка, он судит снова матч "Интера" (ну да, больше некого судить ведь в Италии!).
После того, как игрок "Интера" тычет пальцем в лицо удинезцу, тот шлепает его по затылку, и интерист падает, схватившись за лицо!))) И Мариани, который должен был быть слепым, чтобы не видеть, что Кандрева (кажется, это был он) симулирует, дает сразу красную.
Это не позор, это ПОЗОРИЩЕ. Как говорил Нагиев.
И да, по тушите горбатых.Аха)))
И да, по тушите горбатых.Аха)))
Паздравляю с победой над извечными чёрно-белыми саперниками. Мариани гений, буду хадатайствавать перед нашими хазяевами из китая о введении ево статуи в зал славы Интера.
На сдачу с интернет-картачки я начинаю празднавать нашу скудету. Если всё не прапью, то и Сан Сиру выкуплю.
Паздравляю с победой над извечными чёрно-белыми саперниками. Мариани гений, буду хадатайствавать перед нашими хазяевами из китая о введении ево статуи в зал славы Интера.
На сдачу с интернет-картачки я начинаю празднавать нашу скудету. Если всё не прапью, то и Сан Сиру выкуплю.