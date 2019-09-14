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«Лейпциг» и «Бавария» разошлись миром

вчера, 21:27
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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги.

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«РБ Лейпциг» - «Бавария» 1:1 (1:1)
Голы: Форсберг 45+3 (пенальти) - Левандовски 3

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Конате, Орбан, Клостерманн (Демме 46), Лаймер, Форсберг (Нкунку 69), Хальстенберг, Забитцер, Поульсен (Кунья 81), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Люка Эрнандес, Киммих, Алькантара (Коутиньо 88), Коман, Мюллер (Толиссо 63), Гнабри (Дэвис 62), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

Предупреждения: Хальстенберг 26, Левандовски 26, Боатенг 57, Нкунку 78, Лаймер 80

Напомним, что в прошлом туре мюнхенский клуб не оставил ни единого шанса «Майнцу».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 23:16
Лейпциг должны были победить.
beefs
beefs
   134 / 763
вчера в 23:07
а я угадал...
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 763
вчера в 22:12
Лейпциг - красавцы!!!
dimagas1
dimagas1 ответил Конунг Рагнар
   75 / 763
вчера в 21:52
Волкам не гоже проигрывать команде, которая скоро отправится в Чемпионшип
Задело?))
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил dimagas1
   111 / 763
вчера в 21:43
Лидеру не гоже терять очки с сосисочниками.
Волкам не гоже проигрывать команде, которая скоро отправится в Чемпионшип
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   111 / 763
вчера в 21:35
Коутиньо пора бы в основу подтягивать
dimagas1
dimagas1
   75 / 763
вчера в 21:32
Лидеру не гоже терять очки с сосисочниками.
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