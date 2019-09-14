«Лейпциг» и «Бавария» разошлись миром

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» в рамках 4-го тура немецкой Бундеслиги.
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
«РБ Лейпциг» - «Бавария» 1:1 (1:1)
Голы: Форсберг 45+3 (пенальти) - Левандовски 3
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Конате, Орбан, Клостерманн (Демме 46), Лаймер, Форсберг (Нкунку 69), Хальстенберг, Забитцер, Поульсен (Кунья 81), Вернер
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Боатенг, Люка Эрнандес, Киммих, Алькантара (Коутиньо 88), Коман, Мюллер (Толиссо 63), Гнабри (Дэвис 62), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
Предупреждения: Хальстенберг 26, Левандовски 26, Боатенг 57, Нкунку 78, Лаймер 80
Напомним, что в прошлом туре мюнхенский клуб не оставил ни единого шанса «Майнцу».