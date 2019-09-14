«Манчестер Сити» неожиданно уступил «Норвичу»

«Норвич» в домашней встрече в рамках 5-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Сити».
«Сити» (2-е место), таким образом, отпустил «Ливерпуль» уже на 5 очков. «Норвич» одержал свою вторую победу в сезоне и поднялся на 12-ю позицию.
Норвич, стадион Карроу Роуд
«Норвич Сити» - «Манчестер Сити» 3:2 (2:1)
Голы: МакКлин 18, Кантвелл 28, Пукки 50 - Кун Агуэро 45, Родри 88
«Норвич Сити»: Крул, Байрэм, Амаду, Годфри, Льюис, Теттей, МакКлин, Буэндия (Дрмич 83), Штиперманн (Србени 89), Кантвелл, Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне 57), Родри, Бернарду Силва (Марез 73), Сильва (Габриэл Жезус 57), Стерлинг, Кун Агуэро.
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Байрэм 45+2, МакКлин 64, Бернарду Силва 69, Кантвелл 87
В предыдущем туре «Ман Сити» разгромил «Брайтон».