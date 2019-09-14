ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» неожиданно уступил «Норвичу»

вчера, 21:23
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Норвич» в домашней встрече в рамках 5-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Сити».

«Сити» (2-е место), таким образом, отпустил «Ливерпуль» уже на 5 очков. «Норвич» одержал свою вторую победу в сезоне и поднялся на 12-ю позицию.

Норвич, стадион Карроу Роуд

«Норвич Сити» - «Манчестер Сити» 3:2 (2:1)
Голы: МакКлин 18, Кантвелл 28, Пукки 50 - Кун Агуэро 45, Родри 88

«Норвич Сити»: Крул, Байрэм, Амаду, Годфри, Льюис, Теттей, МакКлин, Буэндия (Дрмич 83), Штиперманн (Србени 89), Кантвелл, Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Гюндоган (Де Брюйне 57), Родри, Бернарду Силва (Марез 73), Сильва (Габриэл Жезус 57), Стерлинг, Кун Агуэро.
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Байрэм 45+2, МакКлин 64, Бернарду Силва 69, Кантвелл 87

В предыдущем туре «Ман Сити» разгромил «Брайтон».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» разгромила «Валенсию», Черышев вышел на замену
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии26
«Интер» обыграл «Удинезе», который играл большую часть матча вдесятером
Вчера, 23:44 ВидеоКомментарии16
«Атлетико» споткнулся в Сан-Себастьяне
Вчера, 21:32 Комментарии15
«Лейпциг» и «Бавария» разошлись миром
Вчера, 21:27 Комментарии7
В малорезультативной игре «Локомотив» одержал победу над «Сочи»
Вчера, 20:58 Комментарии45
Дубль Мертенса принес победу «Наполи» над «Сампдорией»
Вчера, 20:57 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
steve.crowford
steve.crowford
сегодня в 00:48
Maguire vs Maddison
Mustained
Mustained
сегодня в 00:29
позор лысому шарлатану
beefs
beefs
   134 / 763
сегодня в 00:18
что это было?
Nick Ch
Nick Ch
   675 / 763
сегодня в 00:12
Расслабляться Красным рано: чемпионат ещё только начинается, а в прошлый раз 7 очков разбазарили и упустили чемпионство...вся борьба ещё впереди
Migelito
Migelito ответил Y.N.W.A.
   323 / 763
вчера в 23:58
В очередной раз княгиня опущена) ей видно нравится,хех
Видимо, его любовник - Скомина) Иначе я не могу объяснить его симпатию к нему)
sanek5700
sanek5700
вчера в 23:51
Отлично!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Migelito
   49 / 763
вчера в 23:51
В очередной раз княгиня опущена) ей видно нравится,хех
Migelito
Migelito ответил Ptaha91
   323 / 763
вчера в 23:29
горит это у тебя, а мы просто смотрим как ты тут унижаешся))) ждешь новость апл и сразу гаф гаф))) приятно что так разорвало и не отпускает)
Забавно тявкает, кстати)
alex074
alex074
   73 / 763
вчера в 23:27
В других чемпионатах старогосвета, тоже фавориты оступились на старте своих чемпионатов. Так что не страшно...бывает и хуже
Ptaha91
Ptaha91 ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   169 / 763
вчера в 23:27
Поэтому у скоминовцев седло горит? Аха-ха)
    Migelito
    Migelito ответил АПЛ рулит
       323 / 763
    вчера в 23:22
    Воспринимай его нейтрально,он просто любит много шутить!
    Да я знаю) Местный юродивый)
    Fulham
    Fulham
       453 / 763
    вчера в 23:14
    Очень неожиданно!
    Ron09
    Ron09
    вчера в 23:11
    Они минимум два года подряд обделались в этом году ещё 3 й возьмут а Ливерпуль забуксует после середины как обычно
    barcamilan
    barcamilan
       466 / 763
    вчера в 23:09
    приятно
    АПЛ рулит
    АПЛ рулит ответил Migelito
       164 / 763
    вчера в 23:09
    К сожалению, да) Моя была бы воля - ты бы коментил свой сериал, и к нам бы не дергался)
    Воспринимай его нейтрально,он просто любит много шутить!
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Migelito
       79 / 763
    вчера в 23:08
    К сожалению, да) Моя была бы воля - ты бы коментил свой сериал, и к нам бы не дергался)
    Волю нужно иметь, но у скоминовцев её нет)
    Migelito
    Migelito ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
       323 / 763
    вчера в 23:05
    Ну это не тебе решать. Ты вообще ничего не решаешь. Аха-ха)
    К сожалению, да) Моя была бы воля - ты бы коментил свой сериал, и к нам бы не дергался)
    feris1
    feris1
       89 / 763
    вчера в 23:04
    Опа нежданчик,арабские мешки во главе с лысым пепкой обделались))))
    RUPRICHT
    RUPRICHT
       509 / 763
    вчера в 23:03
    МАЛЕНЬКАЯ СЕНСАЦИЯ !!!!НОРВИЧ ПОМОГ ЛИВЕРУ УКРЕПИТЬСЯ!!!!!
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил fanliverpoolfan
       79 / 763
    вчера в 22:52
    Все адекватные болелы.
    Что бы не обидеть тебя просто скажу, что у тебя завышена самооценка.)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил fanliverpoolfan
       90 / 763
    вчера в 22:46
    Все адекватные болелы.
    Не говори за всех, говори, за себя!
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил Ice van Reed
       82 / 763
    вчера в 22:45
    Все адекватные болелы.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил fanliverpoolfan
       90 / 763
    вчера в 22:43
    Мы считаем что сегодня кабинет сыграл свой первый честный матч в сезоне сыграв с фиалками по нулям,но ты не огорчайся будут еше картонные медальки,так как в кабинете нету конкуренции.
    Кто мы? Алексей Вторый?!)
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Ptaha91
       79 / 763
    вчера в 22:41
    как обычно фаны итали лиг унижаются на ветках апл)
    Поэтому у скоминовцев седло горит? Аха-ха)
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
    Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил fanliverpoolfan
       79 / 763
    вчера в 22:40
    Мы считаем что сегодня кабинет сыграл свой первый честный матч в сезоне сыграв с фиалками по нулям,но ты не огорчайся будут еше картонные медальки,так как в кабинете нету конкуренции.
      Ptaha91
      Ptaha91
         169 / 763
      вчера в 22:40
      как обычно фаны итали лиг унижаются на ветках апл)
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Migelito
         79 / 763
      вчера в 22:39
      Нет) Хочется адекватного общения, полемики. А ты, как попка, вцепился в одно, и кричишь одно и тоже) Ты тут лишний)
      Ну это не тебе решать. Ты вообще ничего не решаешь. Аха-ха)
      Migelito
      Migelito ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         323 / 763
      вчера в 22:30
      А что, моя правда глаза режет? Аха-ха)
      Нет) Хочется адекватного общения, полемики. А ты, как попка, вцепился в одно, и кричишь одно и тоже) Ты тут лишний)
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         82 / 763
      вчера в 22:28
      Мы считаем что сегодня кабинет сыграл свой первый честный матч в сезоне сыграв с фиалками по нулям,но ты не огорчайся будут еше картонные медальки,так как в кабинете нету конкуренции.
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
         203 / 763
      вчера в 22:24
      Сити не заметит эту неудачу и станет чемпионом!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100