«Барселона» разгромила «Валенсию», Черышев вышел на замену

«Барселона» одержала крупную победу над «Валенсией» в матче 4-го тура чемпионата Испании. Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте встречи.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Валенсия» 5:2 (3:1)
Голы: Фати 3, де Йонг 7, Пике 52, Суарес 61, Суарес 82 - Гамейро 29, Гомес 90+2
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, де Йонг (Ракитич 70), Бускетс, Артур Рамос (Видаль 73), Перес, Гризманн, Фати (Суарес 60)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес (Ли 68), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Черышев 69), Гамейро, Родриго (Гомес 72)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Родриго 31, Альба 54, Ли 69, Гомес 78, Черышев 84
Ранее «Реал» одержал победу над «Леванте».
Посмотрим как Лукаку и Санчес будут тащить Интер.
Посмотрим как Лукаку и Санчес будут тащить Интер.
Надеюсь этот недотренер внес хоть какие то изменения в этом сезоне..
Ну и этот паренёк снова отличился, что конечно очень радует)
Надеюсь этот недотренер внес хоть какие то изменения в этом сезоне..
Ну и этот паренёк снова отличился, что конечно очень радует)
Защита - дыра, от Боруссии отхватим авоську
Защита - дыра, от Боруссии отхватим авоську