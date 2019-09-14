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«Барселона» разгромила «Валенсию», Черышев вышел на замену

вчера, 23:52
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«Барселона» одержала крупную победу над «Валенсией» в матче 4-го тура чемпионата Испании. Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте встречи.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Валенсия» 5:2 (3:1)
Голы: Фати 3, де Йонг 7, Пике 52, Суарес 61, Суарес 82 - Гамейро 29, Гомес 90+2

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, де Йонг (Ракитич 70), Бускетс, Артур Рамос (Видаль 73), Перес, Гризманн, Фати (Суарес 60)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Ферран Торрес (Ли 68), Коклен, Парехо, Гонсалу Гедеш (Черышев 69), Гамейро, Родриго (Гомес 72)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Родриго 31, Альба 54, Ли 69, Гомес 78, Черышев 84

Ранее «Реал» одержал победу над «Леванте».

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Все комментарии
alex074
alex074
   73 / 763
сегодня в 02:04
Всех болельщиков Барселоны с победой. Счёт довольно таки неожиданный, а исход предсказуемый.
амурец
амурец
   72 / 763
сегодня в 01:40
да лихо Барселона Валенсию раскатала, а ведь в финале КИ барсуки поиграли именно Валенсии, а вот сейчас без аргентинского балласта ту же Валенсию просто смели
mangoх12
mangoх12
   29 / 763
сегодня в 01:01
Еще Месси подключится - алжирскому мешку вообще ловить нечего будет
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 763
сегодня в 00:31
Победа - это конечно хорошо! Но с обороной что то надо делать. Два пустили и еще могли пустить.
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил Камелошка
   164 / 763
сегодня в 00:29
Мой Интер обыграет этих кабинетных.
Интересно будет посмотреть на это.
Посмотрим как Лукаку и Санчес будут тащить Интер.
ESPANOL
ESPANOL
   728 / 763
сегодня в 00:20
Защита, как решето. Пике мышей не ловит, пропустили уже столько же, сколько последний Леганес. С такой защитой в ЛЧ нечего делать. В нападении много суеты, а вот техники и точности не хватает. Несколько раз элементарно обкрадывали игроков Барсы сзади. Это в футболе просто позор. Такое впечатление, что никто не следит за игрой, поэтому и не подсказывают своим коллегам о чужом игроке за спиной. Игра у Барселоны еще сырая. Стоило Валенсии чуть прибавить в темпе и Игра Барсы улетучилась, защита посыпалась. И это средняя команда. Тревожно все это. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов отсутствие ведущих мастеров. Если бы, к примеру, у Реала все игры чемпионата отсутствовали Бейл и Бензема, я не уверен, что команда набрала больше двух очков.
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 763
сегодня в 00:16
Барсу с победой!
STVA 1
STVA 1
   67 / 763
сегодня в 00:13
Фати талант конечно .
Colchoneros
Colchoneros
   185 / 763
сегодня в 00:07
Не ожидал что будет такой счёт!
Камелошка
Камелошка ответил АПЛ рулит
   266 / 763
сегодня в 00:06
Наверное никто никогда не обыграет Барсу на Камп Ноу
Мой Интер обыграет этих кабинетных.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   357 / 763
сегодня в 00:06
Фати просто космос
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил nba05
   8 / 763
сегодня в 00:02
Фати, Суарес - зверииии Защита - дыра, от Боруссии отхватим авоську
Переоцениваешь "Дортмунд", это далеко не та команда Клоппа... Ниочем они.
Стеллс
Стеллс
   219 / 763
сегодня в 00:01
Ну потихоньку налаживается игра,теперь и в гостях надо брать очки.Состав формируется,сыгрываются.Дембеле стало грустно,как и Аленье.Месси теперь есть кому ассистировать,а то сам себе голы организовывал,да с Альбой отыгрывался.Наших с победой!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил nba05
   305 / 763
вчера в 23:59
К сожалению не только от Боруссии..
da da da
da da da ответил juvenale
   78 / 763
вчера в 23:59
а новый тренер Валенсии видимо согласился на чемоданчик хахаха
к слову бывший игрок Реала
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   305 / 763
вчера в 23:58
Поздравляю болельщиков Барсы с победой!)
Надеюсь этот недотренер внес хоть какие то изменения в этом сезоне..
Ну и этот паренёк снова отличился, что конечно очень радует)
Fulham
Fulham
   453 / 763
вчера в 23:58
Хороший матч выдали команды.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   164 / 763
вчера в 23:57
Наверное никто никогда не обыграет Барсу на Камп Ноу
Камелошка
Камелошка
   266 / 763
вчера в 23:56
Без аргентинскай блохи Барселона выглядит мощна, но мой Интер уже гатов унизить её в лиге шампиньонов.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил juvenale
   168 / 763
вчера в 23:56
а новый тренер Валенсии видимо согласился на чемоданчик хахаха
У тебя каждую фразу можно спускать в туалет бачком, когда же перестанет поносить то гыгы)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил juvenale
   246 / 763
вчера в 23:56
а новый тренер Валенсии видимо согласился на чемоданчик хахаха
ваш то уж точно от фиалок чемоданчик принял
nba05
nba05
   583 / 763
вчера в 23:56
Фати, Суарес - зверииии

Защита - дыра, от Боруссии отхватим авоську
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   246 / 763
вчера в 23:55
Пока Реал еле-еле душа в теле, Барса рвёт!
Тео Джонс
Тео Джонс
   168 / 763
вчера в 23:55
Фати топчик конечно растет. Брильянт неограненный пока что)
juvenale
juvenale
   57 / 763
вчера в 23:54
а новый тренер Валенсии видимо согласился на чемоданчик хахаха
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   8 / 763
вчера в 23:54
Хороший матч для "Барсы", два молодых игрока феерят, а гол Кусареса в стиле Диньо - вишенка на торте. А я бабок поднял, тоже хорошо)
Шишанутый
Шишанутый
   44 / 763
вчера в 23:53
Как же хорошо Барселона играет без Месськи, сразу видно командная игра!
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