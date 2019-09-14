«Атлетико» споткнулся в Сан-Себастьяне

«Реал Сосьедад» обыграл в домашней встрече мадридский «Атлетико» в матче 4-го тура Примеры.
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 2:0 (0:0)
Голы: Эдегор 58, Начо Монреаль 61
«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Субельдия, Мерино (Сурутуса), Порту (Янузай), Эдегор, Ойарсабаль, Исак (Виллиан Жозе 74)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
«Атлетико»: Облак (Адан 66), Триппьер, Савич, Хименес, Лоди дос Сантос, Витоло, Коке, Сауль, Лемар (Льоренте 46), Диего Коста, Жоау Фелиш (Корреа 57)
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Субельдия 45, Триппьер 51, Льоренте 60, Диего Коста 69.
А вот в прошлом туре «матрасники» смогли отыграться с такого счета.
Бывает!
Это футбол!
Бывает!
Это футбол!
Симеоне возможно стоит сделать перерыв , а Атлетико надо новые идеи
Симеоне возможно стоит сделать перерыв , а Атлетико надо новые идеи