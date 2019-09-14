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«Атлетико» споткнулся в Сан-Себастьяне

вчера, 21:32
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«Реал Сосьедад» обыграл в домашней встрече мадридский «Атлетико» в матче 4-го тура Примеры.

«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 2:0 (0:0)
Голы: Эдегор 58, Начо Монреаль 61

«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа, Элустондо, Диего Льоренте, Начо Монреаль, Субельдия, Мерино (Сурутуса), Порту (Янузай), Эдегор, Ойарсабаль, Исак (Виллиан Жозе 74)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Атлетико»: Облак (Адан 66), Триппьер, Савич, Хименес, Лоди дос Сантос, Витоло, Коке, Сауль, Лемар (Льоренте 46), Диего Коста, Жоау Фелиш (Корреа 57)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Субельдия 45, Триппьер 51, Льоренте 60, Диего Коста 69.

А вот в прошлом туре «матрасники» смогли отыграться с такого счета.

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Все комментарии
alex074
alex074
   73 / 763
сегодня в 02:06
Вот и Атлетико потерял очки в начале сезона
Зидан 1972
Зидан 1972
   273 / 763
сегодня в 01:15
По мне если не Реал, то Атлетико!!
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 23:15
Кошмарно споткнулся, даже немного позорно.
feris1
feris1
   89 / 763
вчера в 23:05
Хорошая новость!
Colchoneros
Colchoneros
   185 / 763
вчера в 23:04
Ничего страшного!
Бывает!
Это футбол!
VIPded
VIPded
   45 / 763
вчера в 22:32
Баски такие, они могут...
Ruslan3132
Ruslan3132
   100 / 763
вчера в 22:22
Эдегор зарешал ) матрас убого набирал очки и записали уже его в фавориты сезона )) повезет если за 3 место зацепятся.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   79 / 763
вчера в 22:11
Надеюсь никто не ушибся)
da da da
da da da ответил 3ton
   78 / 763
вчера в 22:08
Вроде Атлетико и усилилось , но игра еще хуже стала , чем в прошлом Симеоне возможно стоит сделать перерыв , а Атлетико надо новые идеи
еще не сыгрались,состав обновился на половину))
ДСА
ДСА
   110 / 763
вчера в 22:05
Когда-то это должно было случиться.
beefs
beefs
   134 / 763
вчера в 22:03
не все коту масленица...
cevin cigan
cevin cigan
   46 / 763
вчера в 21:54
Вот и матрасов на бубуку одели! Не всегда же побеждать по 1 - 0?
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   8 / 763
вчера в 21:47
Начо красавец, как в "Арсенале" любил забивать, так и тут продолжает!
3ton
3ton
   271 / 763
вчера в 21:38
Вроде Атлетико и усилилось , но игра еще хуже стала , чем в прошлом
Симеоне возможно стоит сделать перерыв , а Атлетико надо новые идеи
Шишанутый
Шишанутый
   44 / 763
вчера в 21:37
Вот так нежданчик! Баски молодцы!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   159 / 763
вчера в 21:35
еще в прошлом туре должны были продуть так им должок и вернули
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