В малорезультативной игре «Локомотив» одержал победу над «Сочи»

«Локомотив» обыграл «Сочи» в рамках 9-го тура РПЛ.
После этой победы «железнодорожники» (17 очков) вышли на 4-е место в турнирной таблице, «Сочи» (6 очков) - четырнадцатые
Сочи, стадион Фишт
«Сочи» - «Локомотив» 0:1 (0:1)
Голы: Крыховяк 20
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Миладинович, Калугин, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Набиуллин 69), Полоз, Карапетян (Лагатор 46), Мостовой (Заболотный 76).
Главный тренер: Точилин Александр.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Мурило Серкейра 78), Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Эдер 13), Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев 83).
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Цаллагов 38, Живоглядов 42, Баринов 45, Юрганов 62, Лагатор 90+3.
Судья: Панин Игорь.
А вот в последней игре до этой «Сочи» разгромили «Рубин» в Казани.
Следующая станция ,,Леверкузен"!!!
Следующая станция ,,Леверкузен"!!!
По новым (дурацким!) правилам при равенстве очков составляют микротурнир игр этих команд между собой. Возможно, в этом и разница.
Проверять не буду, патамушта лениво...
З.Ы. Всё таки взглянул в табличку. Теперь 17 очков стало у Локо, а до начала тура было у Зенита. Вот такие метаморфозы и происходят.
Составляй таблички сыгранных игр между собой этих команд.
И как раньше было просто - кол-во побед, разница мячей, забитые мячи, личные встречи..
По новым (дурацким!) правилам при равенстве очков составляют микротурнир игр этих команд между собой. Возможно, в этом и разница.
Проверять не буду, патамушта лениво...
З.Ы. Всё таки взглянул в табличку. Теперь 17 очков стало у Локо, а до начала тура было у Зенита. Вот такие метаморфозы и происходят.
Составляй таблички сыгранных игр между собой этих команд.
И как раньше было просто - кол-во побед, разница мячей, забитые мячи, личные встречи..
через три дня будет соперник совсем другого уровня
через три дня будет соперник совсем другого уровня
Локомотив свою задачу выполнил, но перед ЛЧ не впечатлил
Локомотив свою задачу выполнил, но перед ЛЧ не впечатлил