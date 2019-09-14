В малорезультативной игре «Локомотив» одержал победу над «Сочи»

вчера, 20:58

«Локомотив» обыграл «Сочи» в рамках 9-го тура РПЛ .

После этой победы «железнодорожники» (17 очков) вышли на 4-е место в турнирной таблице, «Сочи» (6 очков) - четырнадцатые

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» - «Локомотив» 0:1 (0:1)

Голы: Крыховяк 20

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Миладинович, Калугин, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Набиуллин 69), Полоз, Карапетян (Лагатор 46), Мостовой (Заболотный 76).

Главный тренер: Точилин Александр.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Мурило Серкейра 78), Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Эдер 13), Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев 83).

Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Цаллагов 38, Живоглядов 42, Баринов 45, Юрганов 62, Лагатор 90+3.

Судья: Панин Игорь.

А вот в последней игре до этой «Сочи» разгромили «Рубин» в Казани.