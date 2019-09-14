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В малорезультативной игре «Локомотив» одержал победу над «Сочи»

вчера, 20:58
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«Локомотив» обыграл «Сочи» в рамках 9-го тура РПЛ.

После этой победы «железнодорожники» (17 очков) вышли на 4-е место в турнирной таблице, «Сочи» (6 очков) - четырнадцатые

Сочи, стадион Фишт

«Сочи» - «Локомотив» 0:1 (0:1)
Голы: Крыховяк 20

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Миладинович, Калугин, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Набиуллин 69), Полоз, Карапетян (Лагатор 46), Мостовой (Заболотный 76).
Главный тренер: Точилин Александр.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес  (Мурило Серкейра 78), Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Эдер 13), Мариу, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев 83).
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Цаллагов 38, Живоглядов 42, Баринов 45, Юрганов 62, Лагатор 90+3.

Судья: Панин Игорь.

А вот в последней игре до этой «Сочи» разгромили «Рубин» в Казани.

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Все комментарии
амурец
амурец ответил Zenit_84
   72 / 763
сегодня в 01:46
точно, в матче Зенита это было заметно
амурец
амурец
   72 / 763
сегодня в 01:44
Локо с победой
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 763
сегодня в 01:21
Сочи - с хорошей игрой!
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   148 / 763
сегодня в 00:54
Скоро Байер раскатает сухиновцев.
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил sashasokol
   193 / 763
вчера в 23:20
Смешно читать такие комментарии от болельщиков Зенита. В РФПЛ больше так с судьями как Зенит никто не работает. Если не забил с первого раза, то дадим еще один пенальти (вчерашняя игра тому подтверждение).
Напомнить, как Локомотив вместо Краснодара в групповом этапе ЛЧ оказался?
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   147 / 763
вчера в 23:17
    Паровозов
    Паровозов
       281 / 763
    вчера в 22:38
    Не простая победа, играли вальяжно, но хоть по воротам били. Всех к.з с победой. !
    tims
    tims
       404 / 763
    вчера в 22:38
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил Анатолий Шевченко
         257 / 763
      вчера в 22:36
        sashasokol
        sashasokol ответил ПерекатиПоле
           322 / 763
        вчера в 22:33
        Смешно читать такие комментарии от болельщиков Зенита. В РФПЛ больше так с судьями как Зенит никто не работает. Если не забил с первого раза, то дадим еще один пенальти (вчерашняя игра тому подтверждение).
        Саня Локомотив
        Саня Локомотив ответил ПерекатиПоле
           257 / 763
        вчера в 22:31
        А бомжам хоть VAR,хоть без него,один х*й ,,Газпрём" вытянет,ПОЗОРИЩЕ...
        Саня Локомотив
        Саня Локомотив
           257 / 763
        вчера в 22:28
        С Победой ПАРОВОЗЫ!!!🚂❤💚👊💪
        Следующая станция ,,Леверкузен"!!!
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответил pomor45
           15 / 763
        вчера в 22:23
        Любопытно, что в итоговой таблице после 8 туров Ростов был строчкой ниже Краснодара, а сейчас в начале 9-го, когда между ними ещё ничего не изменилось (оба играют в понедельник), их поменяли местами. По какому принципу Соккер строит таблицу?
        Просто предположу, что после 8-го тура по 17 очков было у 3 команд, сейчас стало у двух.
        По новым (дурацким!) правилам при равенстве очков составляют микротурнир игр этих команд между собой. Возможно, в этом и разница.
        Проверять не буду, патамушта лениво...
        З.Ы. Всё таки взглянул в табличку. Теперь 17 очков стало у Локо, а до начала тура было у Зенита. Вот такие метаморфозы и происходят.
        Составляй таблички сыгранных игр между собой этих команд.

        И как раньше было просто - кол-во побед, разница мячей, забитые мячи, личные встречи..
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath ответил Serg3.12
           53 / 763
        вчера в 22:22
        Да тут спору нет. Чудеса чудесами, но играть надо, а не пинать разнообразные гениталии).
        sashasokol
        sashasokol
           322 / 763
        вчера в 22:21
        Поздравляю всех красно-зеленных с победой. В принципе, победа на классе. Братьям здоровья.
        Serg3.12
        Serg3.12 ответил Locomotive Breath
           9 / 763
        вчера в 22:16
        Может план таков? Экономить силы.
        Может и план такой... да и игра не показательна
        через три дня будет соперник совсем другого уровня
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath ответил Serg3.12
           53 / 763
        вчера в 22:08
        Может план таков? Экономить силы.
        Serg3.12
        Serg3.12
           9 / 763
        вчера в 22:07
        Мало... много... очков больше 3 не начисляют)
        Локомотив свою задачу выполнил, но перед ЛЧ не впечатлил
        ДАША Д
        ДАША Д
           117 / 763
        вчера в 22:06
        В Лиге Чемпионов похоже шансов нет.
        susanin ultrazenith
        susanin ultrazenith
           261 / 763
        вчера в 22:03
        Повезло...
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
           53 / 763
        вчера в 21:59
        Паровозов с ПОБЕДОЙ. Невсегда победы бывают фееричны.
        Zenit_84
        Zenit_84
           106 / 763
        вчера в 21:46
        Три очка не пахнут
        NYJ
        NYJ ответил ПерекатиПоле
           229 / 763
        вчера в 21:35
        А вашим братьям меньшим рубить игроков, одному по яйцам в чужой штрафной (без пенальти), другому лицо разбили пусть и вроде бы как игровой момент
        вячеслав остапенко
        вячеслав остапенко
           224 / 763
        вчера в 21:33
        Поздравляю Локомотив
        Анатолий Шевченко
        Анатолий Шевченко ответил pomor45
           507 / 763
        вчера в 21:33
        Любопытно, что в итоговой таблице после 8 туров Ростов был строчкой ниже Краснодара, а сейчас в начале 9-го, когда между ними ещё ничего не изменилось (оба играют в понедельник), их поменяли местами. По какому принципу Соккер строит таблицу?
        С начала сезона не пойму принцип построения таблицы. полный бред.
        NYJ
        NYJ ответил Леон Бугаев
           229 / 763
        вчера в 21:33
        Тогда уж и про удар в пах поляку в штрафной надо вспомнить
        Анатолий Шевченко
        Анатолий Шевченко ответил Леон Бугаев
           507 / 763
        вчера в 21:28
        А пенальти в ворота Локо зажал арбитр.
        Сухина работает.
        Леон Бугаев
        Леон Бугаев
           42 / 763
        вчера в 21:26
        А пенальти в ворота Локо зажал арбитр.
        Aniva
        Aniva
           43 / 763
        вчера в 21:26
        У Зенита победа комфортная, у Локомотива малорезультативная, только у спартака всегда уверенная, а не тухлая.
        Союзник противников
        Союзник противников ответил pomor45
           7 / 763
        вчера в 21:25
        Сёминская сумятица.
        Не вижу противоречия.
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