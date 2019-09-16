Файзулин: «При Адвокате не было тактических разборов. Он не мешал играть»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о тренере , который несколько лет возглавлял питерский клуб:

Он давал свободу и ко всему относился хладнокровно, ни с кем не заискивал. Он был стабильным в плане психологии. Выиграли или нет — идем дальше. Никакой паники. Да, близко не подпускал, но при этом был добрым, адекватным. Все его решения понятны. Этой простотой он и был симпатичен. Никаких тактических разборов, просто набор футболистов — и все. Дик никому не мешал играть в футбол, смотрел со стороны.