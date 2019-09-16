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Файзулин: «При Адвокате не было тактических разборов. Он не мешал играть»

сегодня, 20:40

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о тренере Дике Адвокате, который несколько лет возглавлял питерский клуб:

Он давал свободу и ко всему относился хладнокровно, ни с кем не заискивал. Он был стабильным в плане психологии. Выиграли или нет — идем дальше. Никакой паники. Да, близко не подпускал, но при этом был добрым, адекватным. Все его решения понятны. Этой простотой он и был симпатичен. Никаких тактических разборов, просто набор футболистов — и все. Дик никому не мешал играть в футбол, смотрел со стороны.

Как случилась победа в Кубке УЕФА? Многое сложилось, «Зенит» до меня еще каким-то чудом прошел «Нюрнберг». Потом «Марсель» и даже «Баварию». Вот так все и случилось, но подбор футболистов был неплохой. Начал бы Адвокат закручивать тактические гайки — наверное, ничего бы не получилось. Это от незнания или все так задумано — для меня до сих пор загадка.

Ранее Файзулин рассказал о том, как относится к мемам о своей смерти.

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Все комментарии
St David
St David
   753 / 812
сегодня в 22:53
Собственно, тогда Тимощук находился на пике своей формы, хорошо играл Погребняк, были Ломбертс, Шкртел, Денисов, Шава...
shu
shu
сегодня в 22:44
Файзулин нифига не умнеет. Как был бестолочь, так и остался.
mihaluch
mihaluch
   78 / 812
сегодня в 21:43
А что он мог сказать ведь русского языка не знал.
tolctoy
tolctoy
   95 / 812
сегодня в 21:19
Как случилась победа в Кубке УЕФА? Многое сложилось.Дали много денег.Всё и сложилось.Бавария не даст соврать.
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
   631 / 812
сегодня в 21:10
Помню тот сезон. Зенит был хорош. Баварию разгромил. В финале с шотландской командой играли в основном только на чужой половине. Соперник носу не высовывал на др. половину поля.
Van Vanovich
Van Vanovich
   389 / 812
сегодня в 21:06
мдаа. свой оригинальный и эффеткивный метод тренировок
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