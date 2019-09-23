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Сигурдссон рад вернуться на поле

вчера, 19:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о впечатлениях от возвращения на поле:

Это потрясающее чувство - вновь вернуться на поле! Важные 3 очка. Наши болельщики лучшие.

Ранее исландец прокомментировал победу во встрече с «Краснодаром».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   141 / 991
вчера в 20:58
А как мы тебя ждали Арнор!С возвращением!
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 991
вчера в 20:35
Я думаю на кубок сыграет, надо возвращать игровые кондиции!!!
Удачи ЦСКА в среду!!! И главное - без травм!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   333 / 991
вчера в 20:29
Все рады.
Армейская душа
Армейская душа
   35 / 991
вчера в 19:41
Мы тоже рады. И пора уже по-стабильнее начать играть
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   47 / 991
вчера в 19:41
Как его не хватало в игре с болгарами !
Удачных игр Арнор, ждём появления на поле остальных травмированных.
Великолепный
Великолепный
   85 / 991
вчера в 19:18
С возвращением Арнор
Оно получилось великолепным
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