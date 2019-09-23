Сигурдссон рад вернуться на поле

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о впечатлениях от возвращения на поле:
Это потрясающее чувство - вновь вернуться на поле! Важные 3 очка. Наши болельщики лучшие.
Ранее исландец прокомментировал победу во встрече с «Краснодаром».
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о впечатлениях от возвращения на поле:
Это потрясающее чувство - вновь вернуться на поле! Важные 3 очка. Наши болельщики лучшие.
Ранее исландец прокомментировал победу во встрече с «Краснодаром».
Удачи ЦСКА в среду!!! И главное - без травм!!!
Удачи ЦСКА в среду!!! И главное - без травм!!!
Удачных игр Арнор, ждём появления на поле остальных травмированных.
Удачных игр Арнор, ждём появления на поле остальных травмированных.
Оно получилось великолепным
Оно получилось великолепным