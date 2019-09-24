Месси получил 46 очков при выборе игрока года ФИФА

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 46 очков при выборе игрока года по версии ФИФА.
Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 очков. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36 очков).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 46 очков при выборе игрока года по версии ФИФА.
Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 очков. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36 очков).
Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 процентов голосов. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36 процентов голосов).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1139110/van-deyk-virdzhil-barselona
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Аха-ха). С математикой беда.
Месси - 46
Ван Дик - 38
Рон - 36
В сумме 120%
Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 процентов голосов. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36 процентов голосов).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1139110/van-deyk-virdzhil-barselona
_______________________________
Аха-ха). С математикой беда.
Месси - 46
Ван Дик - 38
Рон - 36
В сумме 120%