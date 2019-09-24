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Месси получил 46 очков при выборе игрока года ФИФА

сегодня, 00:05

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 46 очков при выборе игрока года по версии ФИФА

Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 очков. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36 очков).

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   18 / 991
сегодня в 02:09
Добивалду как всегда замкнул
mangoх12
mangoх12 ответил vovinho11
   18 / 991
сегодня в 02:07
120% на троих из 100%, это вообще нормально?
Это очков а не процентов , причем тут вообще 100 ?
311
311
   73 / 991
сегодня в 00:33
Что уж там, даёшь 146%! Неужто Чурова пригласили считать, что тот 120% насчитал или это представители Месси подкрутили?)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил vovinho11
   56 / 991
сегодня в 00:21
Это мало еще, на росс.выборах было и 146 %))
vovinho11
vovinho11
   501 / 991
сегодня в 00:17
120% на троих из 100%, это вообще нормально?
Eirek
Eirek ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   679 / 991
сегодня в 00:16
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 46 процентов голосов при выборе игрока года по версии ФИФА. От тренеров он получил 379 очков, от капитанов - 377, от журналистов - 364. Фанаты отдали ему 1 359 728 голосов. Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 процентов голосов. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36 процентов голосов). Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1139110/van-deyk-virdzhil-barselona _______________________________ Аха-ха). С математикой беда. Месси - 46 Ван Дик - 38 Рон - 36 В сумме 120%
Там на самом деле речь не о процентах идет в оригинале, а о каких-то "очках\баллах".
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 991
сегодня в 00:16
Арифметику не учили)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 991
сегодня в 00:10
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 46 процентов голосов при выборе игрока года по версии ФИФА. От тренеров он получил 379 очков, от капитанов - 377, от журналистов - 364. Фанаты отдали ему 1 359 728 голосов.

Второе место занял Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля», набравший 38 процентов голосов. Замкнул тройку нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (36 процентов голосов).

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1139110/van-deyk-virdzhil-barselona
_______________________________


Аха-ха). С математикой беда.
Месси - 46
Ван Дик - 38
Рон - 36
В сумме 120%
allemz
allemz
   27 / 991
сегодня в 00:10
Роналда никому не интересна))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   56 / 991
сегодня в 00:09
До 146 % как на российских выборах еще далеко)))
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