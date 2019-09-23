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Месси, Роналду и ван Дейк - в команде года ФИФА

вчера, 22:58

Названа символическая сборная футболистов года по версии ФИФА. В нее вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Алиссон, который ранее получил награду лучшему вратарю года.

Месси, Роналду и ван Дейк - в команде года ФИФА

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sihafazatron
sihafazatron
   14 / 991
сегодня в 00:56
Ахах что тут делают игроки реала??? Где робертсон, бернардо, арнольд, стерлинг.... зато Марсело и модрич есть))))
95-shishani-95
95-shishani-95
   189 / 991
сегодня в 00:50
ФИФА, как обычно, продажный, неадекватный и т.д.
Какие Рамос, Марсело, Модрич, Мбаппе (только в Лиге 1 норм забивал)!
А где защита Ливерпуля, а где их нападение, которое выиграло ЛЧ, СК УЕФА, и всего лишь самый минимум не хватило, чтоб поднять кубок чемпионов АПЛ??!!!
Вишенкой на торте будет, если ЗМ тоже отдадут меське!!!
Короче, ФИФА, как обычно, полный бред!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил DXTK
   189 / 991
сегодня в 00:45
эти пассажиры тут лишние Рамос, Марсело Модрич, Пеналду и Мбаппе!!! команда года должна быть такой: Беккер (Ливерпуль) - Тренд АА( Ливерпуль), Ван Дейк (Ливерпуль), Де Лигхт (Аякс) Робертсон (Ливерпуль) - Азар (Челси), Бернарду Сильва (МС), Де Йонг (Аякс) - Месси (Барселона), Мане (Ливерпуль), Сонг Мин (Тоттенхэм)
Меська тоже пассажирка, как и перечисленные тобой Рамосы,Модричы и т.д.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   142 / 991
вчера в 23:55
В симфолическую сборную должны были войти Робертсон,Трент,Мане и вообще больше чем половина состава должны представлять игроки английских клубов
DXTK
DXTK
   173 / 991
вчера в 23:51
эти пассажиры тут лишние Рамос, Марсело Модрич, Пеналду и Мбаппе!!!

команда года должна быть такой:
Беккер (Ливерпуль) -
Тренд АА( Ливерпуль), Ван Дейк (Ливерпуль), Де Лигхт (Аякс) Робертсон (Ливерпуль) -
Азар (Челси), Бернарду Сильва (МС), Де Йонг (Аякс) -
Месси (Барселона), Мане (Ливерпуль), Сонг Мин (Тоттенхэм)
Eirek
Eirek ответил Рауль и Зидан
   679 / 991
вчера в 23:48
Ну если человек заслужил то почему не дать ? Ван Дейк тоже заслужил , но объективно мы оценить и сравнить их не можем , один лучший был в защите другой в нападение , сравнить их не получается возможным . Значит в дело вступает субъективность . И тут встаёт вопрос , ради чего ты футбол смотришь ? Ради красивых голов и передач , или же на разрушительные действия в обороне ? Люди выбирают голы , поэтому смотрят в сторону Месси . Ну не так разве ?
Про "медийность" к этому и было сказано)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   92 / 991
вчера в 23:40
Малыш Трент поставил рекорд по количеству голевых передач среди защитников в АПЛ, сделал 2 голевые передачи в матче против Барселоны на Энфилде и его нет в Симв. сборной. Зато есть скамеечник Марсело и капитан-косячник Рамос)
311
311
   73 / 991
вчера в 23:40
Азар в сборной мира, но отсутствует в сборной АПЛ! Всё, что нужно знать о ФА!)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Eirek
   378 / 991
вчера в 23:34
Ну если человек заслужил то почему не дать ? Ван Дейк тоже заслужил , но объективно мы оценить и сравнить их не можем , один лучший был в защите другой в нападение , сравнить их не получается возможным . Значит в дело вступает субъективность . И тут встаёт вопрос , ради чего ты футбол смотришь ? Ради красивых голов и передач , или же на разрушительные действия в обороне ? Люди выбирают голы , поэтому смотрят в сторону Месси . Ну не так разве ?
Eirek
Eirek ответил Рауль и Зидан
   679 / 991
вчера в 23:26
От того что привыкли , это не означает что не должны давать , чушь не неси . 50 голов забитых , 22 голевых , кто лучше ? Модно было и Ван Дейку дать , но тут на усмотрение
Может тогда и нефиг вообще все эти церемонии проводить?)
Отдавайте сразу Месси все еще года 2-3.
Один черт ничего не поменяется, только лишний человек в тройке меняется)
Зачем фарс весь этот?
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 991
вчера в 23:24
А Акинфеев? На полном сУрьезе) Отбой ногой на века!)
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 991
вчера в 23:23
Где Салах?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил allemz
   378 / 991
вчера в 23:19
Что не год в ЛЧ , то ноги раздвигают ,а потом удивляются где из игроки . Навыигрывают 100500 второсортных титулов , слабых унизят , а как только дело до ЛЧ доходит , так сами ноги раздвигают . Когда что то покажете в ЛЧ , тогда и поговорим .
y6uBaHTo
y6uBaHTo ответил allemz
   486 / 991
вчера в 23:17
Я в шоке с этой помойно-продажной ФИФА.. Что здесь забыли игроки Реала, севшие в лужу, ужасно провалив сезон или обезьяна из ПСЖ накручивающая супер Генгамы и Монпелье, да тут вопросы почти по всем. Только не пойму, что нужно сделать игрокам МС, чтобы их заметили? Вся атакующая линия с трофеями и топ-статами, но ни один из них не попал. Да хоть Бернарду с 5 трофеями и титулом лучшего игрока Лиги Наций нахер идет.
Это не УЕФА, а ФИФА, не путать))) УЕФА чуток адекватные))))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Eirek
   378 / 991
вчера в 23:16
От того что привыкли , это не означает что не должны давать , чушь не неси . 50 голов забитых , 22 голевых , кто лучше ? Модно было и Ван Дейку дать , но тут на усмотрение
juvenale
juvenale ответил 7 из 9
   23 / 991
вчера в 23:15
Я в принципе этих игроков не могу на поле расставить в команду. Сижу вот прикидываю кто где играет и у меня не хватает правого защитника и левого полузащитника. Ну, если Месси поставить ЦАПом только, но тогда Модрич на кой в этой команде. Короче, лишь бы впихнуть.
калабрию поставь хахаха
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил allemz
   378 / 991
вчера в 23:13
Это и без твоих указаний буду смотреть . С чего ты решил , что ваши недоигроки, должны быть выше Ливерпульских и Аякса ? Надо яйца в ЛЧ показывать , а не Уотфорду 10 мячей забивать . Когда выиграете ЛЧ тогда и будешь возмущаться
Eirek
Eirek ответил Стеллс
   679 / 991
вчера в 23:11
Когда Месси с детьми полетел.Роналду нет на церемонии,кстати.
Да причем тут Роналду, его вообще в тройке не должно было быть)
Я скорее про логику всех этих наград от ФИФА, главное медийность да и только.
Месси гений, спору нет, но для самого себя в том году он ничего нового не показал, отыграл на своем инопланетном уровне - да.
Но к этому уже давно все привыкли, должны быть уже новые "герои".
allemz
allemz ответил Рауль и Зидан
   27 / 991
вчера в 23:10
Я конечно согласен что игрокам Реала там делать нечего , за исключением Азара . Но вашим днорям там тоже ловить нечего . Игроки Ливерпуля , Аякса, должны составлять эту сборную , ну и пару игроков ТТХ добавить можно
"Днорям"? Смотри свою Лол-лигу.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил allemz
   378 / 991
вчера в 23:09
Я конечно согласен что игрокам Реала там делать нечего , за исключением Азара . Но вашим днорям там тоже ловить нечего . Игроки Ливерпуля , Аякса, должны составлять эту сборную , ну и пару игроков ТТХ добавить можно
7 из 9
7 из 9 ответил allemz
   17 / 991
вчера в 23:08
Я в шоке с этой помойно-продажной ФИФА.. Что здесь забыли игроки Реала, севшие в лужу, ужасно провалив сезон или обезьяна из ПСЖ накручивающая супер Генгамы и Монпелье, да тут вопросы почти по всем. Только не пойму, что нужно сделать игрокам МС, чтобы их заметили? Вся атакующая линия с трофеями и топ-статами, но ни один из них не попал. Да хоть Бернарду с 5 трофеями и титулом лучшего игрока Лиги Наций нахер идет.
Я в принципе этих игроков не могу на поле расставить в команду. Сижу вот прикидываю кто где играет и у меня не хватает правого защитника и левого полузащитника. Ну, если Месси поставить ЦАПом только, но тогда Модрич на кой в этой команде.
Короче, лишь бы впихнуть.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   142 / 991
вчера в 23:07
Что здесь делает Модрич,Марсело и Рамос??
Много здесь левых игроков!
allemz
allemz
   27 / 991
вчера в 23:07
3 идите с таким отношением к делу
Стеллс
Стеллс ответил Eirek
   217 / 991
вчера в 23:05
Это стало ясно, когда серёжу рамоса в сборную года включили)
Когда Месси с детьми полетел.Роналду нет на церемонии,кстати.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   378 / 991
вчера в 23:05
Марсело вообще днарь как он попал в сборную ? Рамос тоже там ловить нечего , как и Модричу . Кто вообще голосовал ?
Groove000
Groove000 ответил Eirek
   57 / 991
вчера в 23:04
Это стало ясно, когда серёжу рамоса в сборную года включили)
А включение Марсело не удивило?)
allemz
allemz
   27 / 991
вчера в 23:04
Я в шоке с этой помойно-продажной ФИФА..
Что здесь забыли игроки Реала, севшие в лужу, ужасно провалив сезон или обезьяна из ПСЖ накручивающая супер Генгамы и Монпелье, да тут вопросы почти по всем.
Только не пойму, что нужно сделать игрокам МС, чтобы их заметили? Вся атакующая линия с трофеями и топ-статами, но ни один из них не попал. Да хоть Бернарду с 5 трофеями и титулом лучшего игрока Лиги Наций нахер идет.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Y.N.W.A.
   191 / 991
вчера в 23:04
Это не Арнольду нужно дать,а обороне Барсы как лузерам пятилетки
Eirek
Eirek ответил Groove000
   679 / 991
вчера в 23:04
Месси получил лучшего игрока года
Это стало ясно, когда серёжу рамоса в сборную года включили)
juvenale
juvenale ответил Y.N.W.A.
   23 / 991
вчера в 23:03
Что за бредовая сборная? Где лучшие крайки прошлого сезона -Робертсон и Трент? Арнольду вообще за угловой нужно абонемент на 5 лет выдать в сборной года)))
будут в следующем рейтинге вместе со скоминой))))
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