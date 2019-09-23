Месси, Роналду и ван Дейк - в команде года ФИФА

Названа символическая сборная футболистов года по версии ФИФА. В нее вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Алиссон, который ранее получил награду лучшему вратарю года.
Названа символическая сборная футболистов года по версии ФИФА. В нее вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк и Алиссон, который ранее получил награду лучшему вратарю года.
Какие Рамос, Марсело, Модрич, Мбаппе (только в Лиге 1 норм забивал)!
А где защита Ливерпуля, а где их нападение, которое выиграло ЛЧ, СК УЕФА, и всего лишь самый минимум не хватило, чтоб поднять кубок чемпионов АПЛ??!!!
Вишенкой на торте будет, если ЗМ тоже отдадут меське!!!
Короче, ФИФА, как обычно, полный бред!!!
Какие Рамос, Марсело, Модрич, Мбаппе (только в Лиге 1 норм забивал)!
А где защита Ливерпуля, а где их нападение, которое выиграло ЛЧ, СК УЕФА, и всего лишь самый минимум не хватило, чтоб поднять кубок чемпионов АПЛ??!!!
Вишенкой на торте будет, если ЗМ тоже отдадут меське!!!
Короче, ФИФА, как обычно, полный бред!!!
команда года должна быть такой:
Беккер (Ливерпуль) -
Тренд АА( Ливерпуль), Ван Дейк (Ливерпуль), Де Лигхт (Аякс) Робертсон (Ливерпуль) -
Азар (Челси), Бернарду Сильва (МС), Де Йонг (Аякс) -
Месси (Барселона), Мане (Ливерпуль), Сонг Мин (Тоттенхэм)
команда года должна быть такой:
Беккер (Ливерпуль) -
Тренд АА( Ливерпуль), Ван Дейк (Ливерпуль), Де Лигхт (Аякс) Робертсон (Ливерпуль) -
Азар (Челси), Бернарду Сильва (МС), Де Йонг (Аякс) -
Месси (Барселона), Мане (Ливерпуль), Сонг Мин (Тоттенхэм)
Отдавайте сразу Месси все еще года 2-3.
Один черт ничего не поменяется, только лишний человек в тройке меняется)
Зачем фарс весь этот?
Отдавайте сразу Месси все еще года 2-3.
Один черт ничего не поменяется, только лишний человек в тройке меняется)
Зачем фарс весь этот?
Я скорее про логику всех этих наград от ФИФА, главное медийность да и только.
Месси гений, спору нет, но для самого себя в том году он ничего нового не показал, отыграл на своем инопланетном уровне - да.
Но к этому уже давно все привыкли, должны быть уже новые "герои".
Я скорее про логику всех этих наград от ФИФА, главное медийность да и только.
Месси гений, спору нет, но для самого себя в том году он ничего нового не показал, отыграл на своем инопланетном уровне - да.
Но к этому уже давно все привыкли, должны быть уже новые "герои".
Короче, лишь бы впихнуть.
Короче, лишь бы впихнуть.
Много здесь левых игроков!
Много здесь левых игроков!
Что здесь забыли игроки Реала, севшие в лужу, ужасно провалив сезон или обезьяна из ПСЖ накручивающая супер Генгамы и Монпелье, да тут вопросы почти по всем.
Только не пойму, что нужно сделать игрокам МС, чтобы их заметили? Вся атакующая линия с трофеями и топ-статами, но ни один из них не попал. Да хоть Бернарду с 5 трофеями и титулом лучшего игрока Лиги Наций нахер идет.
Что здесь забыли игроки Реала, севшие в лужу, ужасно провалив сезон или обезьяна из ПСЖ накручивающая супер Генгамы и Монпелье, да тут вопросы почти по всем.
Только не пойму, что нужно сделать игрокам МС, чтобы их заметили? Вся атакующая линия с трофеями и топ-статами, но ни один из них не попал. Да хоть Бернарду с 5 трофеями и титулом лучшего игрока Лиги Наций нахер идет.