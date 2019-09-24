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Клопп видит своим преемником в «Ливерпуле» Джеррарда

сегодня, 17:12

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том как видит судьбу команды после своего ухода в будущем.

С первого дня в клубе Далглиш и Джеррард оказывали мне поддержку. Если бы «Ливерпуль» вдруг завтра отправил меня в отставку, то, скорее всего, Кенни Далглиш был бы первым выбором клуба, но, скорее всего, они бы пригласил Стива. Я думаю, что именно Стив должен сменить меня. Я помогаю ему всегда, если появляется возможность.

Если кто-то меняет тебя на посту тренера, то дело не в них, а в том, что ты не показал качественную работу. Я уже стар, чтобы понимать, что отдаю работе всё. Я не гений, я не идеален, но я отдаюсь работе на 100 процентов. Хорошо, если этого достаточно. Если нет, то возникает проблема. Я не завистлив и не скептичен, всегда максимально открыт. Хотите, чтобы я вам помог? Я сделаю это. Моя семья часто думает, что я слишком открыт с людьми, но я считаю, что вести себя иначе значит тратить время. Я люблю жизнь, свою работу и большую часть людей – вот и всё.

 Ранее, появилась новость о том, что наставник «Ливерпуля» жертвует 1% своей зарплаты благотворительной организации.

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cevin cigan
cevin cigan
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сегодня в 17:29
"....Я уже стар..." где то в России поперхнулся пивком Палыч............
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