«Реал» вернулся к кандидатуре Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вновь стал главной целью боссов «Реала». Руководство мадридского клуба рассматривает Почеттино в качестве замены для нынешнего рулевого команды Зинедина Зидана.
Ранее сообщалось, что лидеры «Реала» хотят увольнения Зидана.
Так зачем он полез портить себе репутацию? Он мог бы спокойно тренировать, например, сборную Франции или Испании - там бы, скорее всего, получилось. Настроить профи на турнир у него получится, там именно тренерского мастерства не так много нужно - игроки сами по себе экстра-класса. Чё полез в этот омут второй раз...
Так зачем он полез портить себе репутацию? Он мог бы спокойно тренировать, например, сборную Франции или Испании - там бы, скорее всего, получилось. Настроить профи на турнир у него получится, там именно тренерского мастерства не так много нужно - игроки сами по себе экстра-класса. Чё полез в этот омут второй раз...