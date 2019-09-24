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«Реал» вернулся к кандидатуре Почеттино

сегодня, 17:03

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вновь стал главной целью боссов «Реала». Руководство мадридского клуба рассматривает Почеттино в качестве замены для нынешнего рулевого команды Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что лидеры «Реала» хотят увольнения Зидана.

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Все комментарии
RUPRICHT
RUPRICHT
   361 / 986
сегодня в 18:19
ЗАШАТАЛАСЬ МЕСТО ЗА ЗИЗУ!!!??СЛИШКОМ СИЛЬНО ВЕРИЛИ В ЕГО ЗВЕЗДУ!!!???ОДНАКО ВРЕМЯ ПОКАЗЫВАЕТ ОБРАТНОЕ!!??КАК ТО ТАЛАНТ ОСОБО НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ!!???БЫЛА ОСОБАЯ СТАВКА НА МОЛОДОЙ ТАЛАНТ Винисиус Жуниор А ОН КАК ТО ОСОБО И НЕ РВЕТСЯ СЕБЯ ПРОЯВИТЬ И ПОКАЗАТЬ!!??МОЖЕТ НАДО ПОДОЖДАТЬ С ПОЛ ГОДИКА ГЛЯДИШЬ И ЗАИГРАЕТ!!???ИГРАЕТ ОДИН ГЕРОЙ И ПРИЧЕМ НЕ ПЛОХО БЕНЗЕМА!!??МНОГО ХОРОЩИХ ИГРОКОВ БОЛЬНЫХ ИСКО , МОДРИЧ , МАРСЕЛО!!!НАДО ЗИЗУ СОБРАТЬСЯ И ПРОВЕСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ БЕСЕДУ О ПОЛЬЗЕ ФУТБОЛА В МИРОВОМ МАШТАБЕ!!! МОГЕТ И СДВИНЕТСЯ!!!
Nazi
Nazi
   631 / 986
сегодня в 18:02
Даже если у Зизу ничего не получится, ведь надо дождаться этого никчемного результата, прежде чем судить. Я просто тащусь от етих гореекспертов соккеровских :) Судите по окончании сезона и если тренер провалится, тогда и поглумимся все вместе. А сейчас то нак? Тьфу.
7 из 9
7 из 9
   14 / 986
сегодня в 17:41
Объясните мне, глупому, какого чёрта Зидан сунулся второй раз в Реал? Тупо срубить денег за полгода/год (пока не кончится терпение) и неустойку за расторжение контракта? Ну, не мог же он не понимать, что весьма посредственный тренер и его три подряд ЛЧ - просто дичайшее везение. Самого себя же не должен обманывать. Тут и мне, дураку, понятно было, что ничего у Зидана не получится в этот раз.
Так зачем он полез портить себе репутацию? Он мог бы спокойно тренировать, например, сборную Франции или Испании - там бы, скорее всего, получилось. Настроить профи на турнир у него получится, там именно тренерского мастерства не так много нужно - игроки сами по себе экстра-класса. Чё полез в этот омут второй раз...
КЭТиК
КЭТиК
   157 / 986
сегодня в 17:31
Соответствует амбициям клуба.
112910415
112910415
   66 / 986
сегодня в 17:31
рано или поздно это случится
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   204 / 986
сегодня в 17:29
Надо дождаться субботнего дерби.
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Ruslik1982
   935 / 986
сегодня в 17:24
не понимаю, зачем было звать Зидана? неужели ни Перес, ни кто-то другой в руководстве не понимали, что все их выигранные ЛЧ это только за счет купленных судей и тащера Роналду? а Зидан просто в сторонке стоял, отсвечивал башкой с бровки
Хорошо, допустим ты прав, тогда как с другими клубами? Барса с её Айтекинами, Штарками и Бузаками и тащером месси не может победить в ЛЧ уже долгое время, даже Пепке приходилось прибегать к ручным судьям, что бы победить в ЛЧ, и то только раз ему удалось... Как так то? Да, не отрецаю что Зидан по тренерским меркам далеко не гений, но уж не физрук точно, у него есть свои идеи, которые команда на поле воплощает редко! Да и на судей Реал меньше тратит чем барса.
поглощаюший сектанские кабинетные проекты
поглощаюший сектанские кабинетные проекты ответил Ruslik1982
   817 / 986
сегодня в 17:17
не понимаю, зачем было звать Зидана? неужели ни Перес, ни кто-то другой в руководстве не понимали, что все их выигранные ЛЧ это только за счет купленных судей и тащера Роналду? а Зидан просто в сторонке стоял, отсвечивал башкой с бровки
тащера пеналду)))))))))) не смеши купленные да но лгтбшник там вообще никаким боком он также пользовался этим судейским произволом и получил пару медалей лч халявных как впроем и все его награду гейский недофутболист всю жизнь пользуется халявой а сам полный ноль
Ruslik1982
Ruslik1982
   279 / 986
сегодня в 17:12
не понимаю, зачем было звать Зидана? неужели ни Перес, ни кто-то другой в руководстве не понимали, что все их выигранные ЛЧ это только за счет купленных судей и тащера Роналду? а Зидан просто в сторонке стоял, отсвечивал башкой с бровки
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