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Зидан: «Месси - лучший игрок года? Не знал этого»

сегодня, 17:20

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он не знал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА.

Месси - лучший игрок года? Не знал этого, поскольку я не смотрел церемонию.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 986
сегодня в 18:26
Зидану сейчас не до мусорных наград
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   195 / 986
сегодня в 18:18
Зидан: Месси - Лучший игрок года?! А кто это такой? Мареза знаю,а этого впервые слышу.
Знатог
Знатог
   229 / 986
сегодня в 17:55
теперь узнал
League1
League1
   296 / 986
сегодня в 17:51
Не известно никому, сколько ещё гном будет позорить футбол липовыми своими наградами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   27 / 986
сегодня в 17:31
Так никто не знал.. )))
Вчера объявили...
поглощаюший сектанские кабинетные проекты
поглощаюший сектанские кабинетные проекты
   817 / 986
сегодня в 17:29
я вообще ничего не знаю а что церемония была я думал она покупается только игрокам балета который я возглавляю но тренировать я не умею я же еще только учусь, не там ошибка надо было дуртуа нашему купить награду разве перец забыл про церемонию?
ДСА
ДСА
   182 / 986
сегодня в 17:29
Надо бы хоть чуть-чуть в футболе разбираться.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   326 / 986
сегодня в 17:28
а кто это месси?
cevin cigan
cevin cigan
   84 / 986
сегодня в 17:25
А зачем Зидану вообще задали этот вопрос?
311
311
   82 / 986
сегодня в 17:23
Месси? Не, не слышал!)
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