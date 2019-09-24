Зидан: «Месси - лучший игрок года? Не знал этого»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он не знал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА.
Месси - лучший игрок года? Не знал этого, поскольку я не смотрел церемонию.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он не знал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил награду лучшему игроку года по версии ФИФА.
Месси - лучший игрок года? Не знал этого, поскольку я не смотрел церемонию.
Вчера объявили...
Вчера объявили...