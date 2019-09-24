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Сычёв считает, что качество полей в Армении лучше, чем в России

вчера, 18:27

Нападающий ереванского «Пюника» Дмитрий Сычёв рассказал об условиях футбола в Армении и качестве полей.

Я совершенно нетребовательный, через многое прошёл – меня сложно чем-то удивить. Всё, что нужно для футбола, здесь есть. Главный плюс – натуральные поля хорошего качества. Я такие даже в России не везде видел.

Что касается посещаемости матчей, тут мало кто работает с болельщиками. А без этого интерес не появится. Нужна хорошая картинка, а не с трёх камер. Это большая работа – зритель просто так не пойдёт на стадион, его нужно завлечь. Сейчас болельщик очень требовательный, его нужно воспитывать победами, игрой, какой-то философией. Отдать кому-то предпочтение – это не в кино сходить. Надо сделать так, чтобы ты ментально был с командой. Работа ведётся, но для этого нужно много времени.

Также недавно Сычёв заявил, что не видит себя в «Локомотиве» после завершения карьеры игрока.

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Все комментарии
Inside91
Inside91 ответил allemz
вчера в 23:18
Ты про необработанные земли Ардебиля, ой Азербайджана?
Нет , я про пастушьи пастбища нищей Армении
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   51 / 973
вчера в 21:49
Сычев уже наверное давно не играл на Российских полях... 😁
minai
minai
   49 / 973
вчера в 21:46
Я думал, он щас про армянок чего нить загнёт, а он - поля, поля ..
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   121 / 973
вчера в 21:38
Исландцам расскажи про поля)
Чист
Чист
   266 / 973
вчера в 21:11
открыл америку ясно дело там будет лучше ты ещё с Южной Америкой сравни - какой климат у них и в России - думать надо иногда бы хоть
NAZAR 007
NAZAR 007
   1 / 973
вчера в 21:02
В союзное время в середине-конце 80-х поле на Раздане,
который считался главным стадионом, было одним из худших,
полулысое и в каких-то выбоинах, и когда только все изменилось....)
nikoladolgov
nikoladolgov
   63 / 973
вчера в 20:56
Там не только поля лучше, там и трава забористее ...
dino-hsv
dino-hsv
   110 / 973
вчера в 20:51
там поле засадил разок и просто понемногу ухаживаешь. а у нас после каждой зимы всё чуть ли не с нуля
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
   104 / 973
вчера в 20:11
Потому что его только в Армении на поля и выпускают!
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил FROLL 001
   350 / 973
вчера в 20:07
Когда он в последний раз выходил на поле в России? В прошлом веке? Гыгыгы
А что у нас. Переобувшиеся коммуняки директивно запилили поля - мало что изменилось, народ не хочет тратить деньги на потуги этих пешеходов гы-гы
Sergey Z
Sergey Z
   276 / 973
вчера в 20:05
Только климат разный в России и Армении!!!
Zenit_84
Zenit_84
   130 / 973
вчера в 19:57
Хорошо кормят
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   244 / 973
вчера в 19:53
Во времена СССР было много самобытных футбольных команд, но пожалуй самым самобытным клубом был ереванский Арарат. А сейчас из уважения к Мкртичу Симоняну на самобытность претендует Спартак.Без видимых (и не видимых) успехов.
Армейская душа
Армейская душа
   37 / 973
вчера в 19:50
Ну и слава Богу. Оставайся раз нравится
beefs
beefs
   189 / 973
вчера в 19:39
он давно не был в России...
allemz
allemz ответил Inside91
   27 / 973
вчера в 19:22
В общем пастбища там нормальные
Ты про необработанные земли Ардебиля, ой Азербайджана?
нечитайло
нечитайло
   713 / 973
вчера в 19:16
Трудно судить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   961 / 973
вчера в 19:15
В Армении много хорошего.
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 973
вчера в 19:13
Сычев пусть идёт картошку сажать
cska plus
cska plus
   13 / 973
вчера в 19:04
Фантастика!
Конь 666
Конь 666
   296 / 973
вчера в 18:52
Он просто не играл на наших новых полях давно..
particular
particular
   7 / 973
вчера в 18:49
Скорее, - оговорился..:)
Ибо душит возрастная немощь и экстаз от роли забытого форварда..:)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   393 / 973
вчера в 18:48
Обратил внимание на качество поля, на котором в последнем туре играло московское "Динамо". Кроме футбола, на нем ничто не проводится, а качество - хуже некуда, одни проплешины чего стОят. Вот она - спешка при ловле блох при подготовке стадиона к ЧР.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 973
вчера в 18:46
Там тепло, условия для футбола имеются. Только игроки уровня Сычева портят еартину...
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 973
вчера в 18:43
Там же намного южнее поля .
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 973
вчера в 18:41
Когда он в последний раз выходил на поле в России? В прошлом веке? Гыгыгы
Gelious
Gelious
   80 / 973
вчера в 18:38
Ну так там и теплее
Inside91
Inside91
вчера в 18:36
В общем пастбища там нормальные
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 973
вчера в 18:35
Клоун-подхалим.При всей моей любви и уважении к культуре и трагической истории армянского народа,утверждать подобное,видя некоторые матчи сб.Армении и её клубов на их полях,это надо быть спартачом-расстригой.
sihafazatron
sihafazatron ответил Binger
   14 / 973
вчера в 18:33
Только это не помогает армянам добиваться успехов в футболе.
мхитаряну помогло))
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