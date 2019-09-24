В ФИФА разозлились на Роналду из-за его отсутствия на церемонии The Best

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду проигнорировал церемонию ФИФА The Best, чем разозлил руководителей всемирной футбольной организации.
Напомним, что на церемонии The Best были награждены лучшие игроки и тренеры уходящего года.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду проигнорировал церемонию ФИФА The Best, чем разозлил руководителей всемирной футбольной организации.
Напомним, что на церемонии The Best были награждены лучшие игроки и тренеры уходящего года.
Зачем идти на эту коррупционный концерт?
У Ван Дейка отобрали награду!
Ещё бы и призы лучшему вратарю и тренеру тоже отдали бы меське!!!
Самим не стыдно им???
Зачем идти на эту коррупционный концерт?
У Ван Дейка отобрали награду!
Ещё бы и призы лучшему вратарю и тренеру тоже отдали бы меське!!!
Самим не стыдно им???
Роналду к ФИФА относится положитедьно от слова "положил" !!!
Роналду к ФИФА относится положитедьно от слова "положил" !!!
Если они игроку, за обвининение в коррупции подконтрольной им организации, дают дискву на товарищеские матчи, а потом выбирают его "лучшим" в своей версии игрока года, то на эту продажную церемонию и ехать впадлу.
Если они игроку, за обвининение в коррупции подконтрольной им организации, дают дискву на товарищеские матчи, а потом выбирают его "лучшим" в своей версии игрока года, то на эту продажную церемонию и ехать впадлу.