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В ФИФА разозлились на Роналду из-за его отсутствия на церемонии The Best

вчера, 22:41

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду проигнорировал церемонию ФИФА The Best, чем разозлил руководителей всемирной футбольной организации.

Напомним, что на церемонии The Best были награждены лучшие игроки и тренеры уходящего года.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   21 / 973
сегодня в 00:03
Ну после Модрича имеет право
95-shishani-95
95-shishani-95
   158 / 973
вчера в 23:57
Правильно!
Зачем идти на эту коррупционный концерт?
У Ван Дейка отобрали награду!
Ещё бы и призы лучшему вратарю и тренеру тоже отдали бы меське!!!
Самим не стыдно им???
FERIS
FERIS
   492 / 973
вчера в 23:57
Всё правильно,Рон проигнорил этих продажных тварей.
зигзаг
зигзаг
   185 / 973
вчера в 23:56
А оно в морокко выехала. Там подругому награждали
Т34
Т34
   46 / 973
вчера в 23:43
Как он мог показаться на людях заплаканным?
Олег Гусов
Олег Гусов
   655 / 973
вчера в 23:30
А зачем ему было присутствовать на таком ПОЗОРИЩЕ ??? Он всё правильно сделал !!!
Роналду к ФИФА относится положитедьно от слова "положил" !!!
faneng
faneng
   399 / 973
вчера в 23:25
Эмоции ФИФА никого не волнуют, Роналду в цирке не участвует.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 23:15
Рон легенда и знал, что его вклад в мировой футбол , популяризацию, опять не оценят
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
вчера в 23:03
Может забыл???
NGYCR7
NGYCR7
   40 / 973
вчера в 22:53
Пошли они на ...!

Если они игроку, за обвининение в коррупции подконтрольной им организации, дают дискву на товарищеские матчи, а потом выбирают его "лучшим" в своей версии игрока года, то на эту продажную церемонию и ехать впадлу.
bsww
bsww
   223 / 973
вчера в 22:48
А он давно не присутствует на церемонии, если награда вручается не ему.
beefs
beefs
   189 / 973
вчера в 22:47
Помоему и в прошлом году он не присутствовал..
benderivan
benderivan
   312 / 973
вчера в 22:43
Правильно сделал.
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