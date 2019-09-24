УЕФА объявил о запуске нового еврокубкового турнира в 2021 году

вчера, 22:25

УЕФА объявил о запуске нового клубного еврокубкового турнира в 2021 году. Турнир получил название Лига конференций.

Он создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе. Лига конференций будет третьим по значимости европейским клубным соревнованием после Лиги чемпионов и Лиги Европы.