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УЕФА объявил о запуске нового еврокубкового турнира в 2021 году

вчера, 22:25

УЕФА объявил о запуске нового клубного еврокубкового турнира в 2021 году. Турнир получил название Лига конференций.

Он создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе. Лига конференций будет третьим по значимости европейским клубным соревнованием после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Все комментарии
hohoл
hohoл ответил 25процентный клоун
вчера в 23:57
По сути лига европы и кубок уефа такой, ни кому не нужный. Типично для него, что тренер выиграл его и его увольняют, т. е это провал, но есть команды прыгающие с этой картонкой
Давай с другой стороны глянем. Сейчас весь футбол упирается в бабки.
Вот пусть этот турнир будет хоть мало-мальски доходным для других клубов и, возможно, мы увидим Стяуа, Сампдорию, Селтик и прочие клубы, которые на равных будут драть Реал, Барсу, Ливерпуль, МС, ПСЖ. Ну а может и не увидим )))
youtomee
youtomee ответил mahb9ik
   439 / 973
вчера в 23:50
Кубок стыда, а что звучит)))
ну раз в ЛЕ не пробивается, может хоть туда спартак заскочит
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 973
вчера в 23:31
Будем ждать .
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da
   15 / 973
вчера в 23:30
Я не против, но ведь потом эта уфа с ее резервом поставит не двух этажный автобус а пяти, во ведь в чем проблема
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 23:29
По сути лига европы и кубок уефа такой, ни кому не нужный. Типично для него, что тренер выиграл его и его увольняют, т. е это провал, но есть команды прыгающие с этой картонкой
da da da
da da da ответил 25процентный клоун
   122 / 973
вчера в 23:28
Как раз Месси поднатареет для такого уровня турниров и затащит
смищно))
на самом деле,уже предвкушаю матч Жироны с условной Уфой))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da
   15 / 973
вчера в 23:25
Как раз Месси поднатареет для такого уровня турниров и затащит
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 973
вчера в 23:24
Вообщем для 3,4,5 составов, филиалов зенита и других мешков
ziborock
ziborock
   20 / 973
вчера в 23:23
Почему бы не вернуть Кубок Кубков?!
Evilhuman
Evilhuman ответил За адекватность
   4 / 973
вчера в 23:22
Е мое, как все не просто,ну посмотрим что нафантазируют мудрецы, только тогда смысл, тут то написано , что третий кубок будет , чтобы увеличить представительство участников ЕК.
da da da
da da da
   122 / 973
вчера в 23:22
ничего не изменится,испанцы и этот трофей будут брать через каждый год.
Sergey Z
Sergey Z
   276 / 973
вчера в 23:17
Денег хотят!
mahb9ik
mahb9ik
   355 / 973
вчера в 23:16
Кубок стыда, а что звучит)))
Inside91
Inside91
вчера в 23:14
Когда-то уже существовал подобный турнир.Вроде кубком Интертото назывался
VIPded
VIPded
   67 / 973
вчера в 23:06
Будем поглядеть...
RBA
RBA ответил Evilhuman
   468 / 973
вчера в 23:01
И кто там будет играть...клубы занявшие в чемпионатах с 8 по 16 места?... тогда этот турнир для спартака, если повезёт
Для Спартака сделают специальный турнир Кубок Солнца.
Jake Sully
Jake Sully
   42 / 973
вчера в 23:00
спартак не сможет пройти квалификацию даже на Лигу Конфедераций...

p.s. хотя 2021 год, возможно спартак уже будет в ФНЛ или даже в ПФЛ...
n272nm
n272nm
   155 / 973
вчера в 22:55
Мне кажется, что это будет никому не интересный турнир.
За адекватность
За адекватность ответил Evilhuman
   19 / 973
вчера в 22:48
И кто там будет играть...клубы занявшие в чемпионатах с 8 по 16 места?... тогда этот турнир для спартака, если повезёт
Где то читал. Планировали ЛЕ сократить до 32 команд, а не 48 как сейчас, 3-е место в ЛЧ не даст право перехода в 1/16 ЛЕ то есть ЛЕ будет, как и ЛЧ начинаться с 1/8, а 3-е место в ЛЕ даст право перехода в 1/8 ЛК, так как там тоже будут 32 клуба , но в 1/8 попадут только победители групп. Суммарное представительство клубов от стран в ЕК вроде как не изменится. А как оно будет точно, скоро расскажут.
bsww
bsww
   223 / 973
вчера в 22:48
Давайте подождём официальных разъяснений. Вряд ли будет по 3 клуба из топ-5. Наверняка тем сильнее лига, чем меньше участников от неё.
dimagas1
dimagas1
   134 / 973
вчера в 22:35
ЛЕ не так и популярна,а тут еще добавят игр клубам что заняли условно 8-10 места в чемпионатах из топ-5.
7 из 9
7 из 9
   12 / 973
вчера в 22:30
Лига Европы никому не интересна, а эти решили ещё ниже уровнем турнир замутить. УЕФА мне российских чиновников напоминает - никак деньгами наесться не могут.
Evilhuman
Evilhuman
   4 / 973
вчера в 22:30
И кто там будет играть...клубы занявшие в чемпионатах с 8 по 16 места?... тогда этот турнир для спартака, если повезёт
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
   935 / 973
вчера в 22:29
бред
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