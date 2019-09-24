УЕФА объявил о запуске нового еврокубкового турнира в 2021 году

УЕФА объявил о запуске нового клубного еврокубкового турнира в 2021 году. Турнир получил название Лига конференций.
Он создан, чтобы дать возможность большему количеству клубов участвовать в европейском футболе. Лига конференций будет третьим по значимости европейским клубным соревнованием после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Вот пусть этот турнир будет хоть мало-мальски доходным для других клубов и, возможно, мы увидим Стяуа, Сампдорию, Селтик и прочие клубы, которые на равных будут драть Реал, Барсу, Ливерпуль, МС, ПСЖ. Ну а может и не увидим )))
Вот пусть этот турнир будет хоть мало-мальски доходным для других клубов и, возможно, мы увидим Стяуа, Сампдорию, Селтик и прочие клубы, которые на равных будут драть Реал, Барсу, Ливерпуль, МС, ПСЖ. Ну а может и не увидим )))
на самом деле,уже предвкушаю матч Жироны с условной Уфой))
на самом деле,уже предвкушаю матч Жироны с условной Уфой))
p.s. хотя 2021 год, возможно спартак уже будет в ФНЛ или даже в ПФЛ...
p.s. хотя 2021 год, возможно спартак уже будет в ФНЛ или даже в ПФЛ...