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Слуцкий: «Совет всем – не совмещайте работу в сборной и крупном клубе»

сегодня, 06:03

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире Fox Sport рассказал о периоде работы, когда ему приходилось совмещать пост главного тренера ЦСКА с аналогичной должностью в сборной России.

Период моей работы в сборной России был очень тяжёлым. Я возглавил команду, когда из неё ушёл Капелло. Тогда мы шли на третьем месте в группе, что было недостаточно для положительного итога. Нам нужно было выиграть четыре матча подряд, и это у нас получилось. Благодаря этому мы пробились на чемпионат Европы-2016.

Мне приходилось нелегко, поскольку тогда я продолжал работать в ЦСКА, самом большом клубе России. Мы боролись за чемпионство и завоевали титул. Одновременно работать в сборной, сражающейся за выход на чемпионат Европы, было очень тяжело. Совет всем – пожалуйста, никогда не совмещайте работу в сборной с работой в крупном клубе. Это перебор.

Слуцкий также рассказал об отличиях между чемпионатами России и Голландии.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   98 / 972
сегодня в 09:16
За двойную зарплату можно и поработать в напряжённом режиме.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 972
сегодня в 09:00
Точно, сидеть на двух стульях весьма неудобно. Даже такой оппой, как у Слуца...
Суеверный
Суеверный
   421 / 972
сегодня в 08:46
Леонид Викторович, мы и не совмещаем, это вряд ли лучше чем совмещать пивасик с водкой ("ерш").
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил порт
   22 / 972
сегодня в 08:44
Так что Черчесов сможет работать в сборной и спартаке. Спартак же не относится к большим клубам, а речь идёт только о больших клубах.
я продолжал работать в ЦСКА, самом большом клубе России.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1139567/sluckiy-leonid-rossiya

а как же Зенит?
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 972
сегодня в 07:54
Так можно и надорваться.
порт
порт
сегодня в 07:50
Так что Черчесов сможет работать в сборной и спартаке. Спартак же не относится к большим клубам, а речь идёт только о больших клубах.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   368 / 972
сегодня в 07:07
Хорошо, не буду!
Ambrazura
Ambrazura
   415 / 972
сегодня в 06:35
Полезный совет.
cska plus
cska plus
   13 / 972
сегодня в 06:30
ЛВС никому зла не пожелает.
Знатог
Знатог
   190 / 972
сегодня в 06:24
«Совет всем – не совмещайте работу в сборной и ночном клубе»
nikoladolgov
nikoladolgov
   63 / 972
сегодня в 06:17
Слуцкер,иди КВН-щикам раздавай советы как надо играть, чтоб тебя сразу послали далеко и надолго.
Ты жид продажный - проект Абрамовича, и в футболе ты нет никто и звать никак.
Пристроил тебя твой хозяин в Голландии - сиди и не вякай, тренер по кошкам ...
112910415
112910415
   61 / 972
сегодня в 06:14
все поняли, кому это и о чём
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