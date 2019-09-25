Слуцкий: «Совет всем – не совмещайте работу в сборной и крупном клубе»

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире Fox Sport рассказал о периоде работы, когда ему приходилось совмещать пост главного тренера ЦСКА с аналогичной должностью в сборной России.
Период моей работы в сборной России был очень тяжёлым. Я возглавил команду, когда из неё ушёл Капелло. Тогда мы шли на третьем месте в группе, что было недостаточно для положительного итога. Нам нужно было выиграть четыре матча подряд, и это у нас получилось. Благодаря этому мы пробились на чемпионат Европы-2016.
Мне приходилось нелегко, поскольку тогда я продолжал работать в ЦСКА, самом большом клубе России. Мы боролись за чемпионство и завоевали титул. Одновременно работать в сборной, сражающейся за выход на чемпионат Европы, было очень тяжело. Совет всем – пожалуйста, никогда не совмещайте работу в сборной с работой в крупном клубе. Это перебор.
Слуцкий также рассказал об отличиях между чемпионатами России и Голландии.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1139567/sluckiy-leonid-rossiya
а как же Зенит?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1139567/sluckiy-leonid-rossiya
а как же Зенит?
Ты жид продажный - проект Абрамовича, и в футболе ты нет никто и звать никак.
Пристроил тебя твой хозяин в Голландии - сиди и не вякай, тренер по кошкам ...
Ты жид продажный - проект Абрамовича, и в футболе ты нет никто и звать никак.
Пристроил тебя твой хозяин в Голландии - сиди и не вякай, тренер по кошкам ...