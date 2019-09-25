Слуцкий: «Совет всем – не совмещайте работу в сборной и крупном клубе»

Наставник «Витесса» в эфире Fox Sport рассказал о периоде работы, когда ему приходилось совмещать пост главного тренера ЦСКА с аналогичной должностью в сборной России.

Период моей работы в сборной России был очень тяжёлым. Я возглавил команду, когда из неё ушёл Капелло. Тогда мы шли на третьем месте в группе, что было недостаточно для положительного итога. Нам нужно было выиграть четыре матча подряд, и это у нас получилось. Благодаря этому мы пробились на чемпионат Европы-2016.