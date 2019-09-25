Слуцкий: «В России важен результат, в Голландии – качество игры»

Главный тренер «Витесса» в эфире Fox Sport рассказал о том, чем голландский чемпионат отличается от российского.

Чемпионаты России и Нидерландов сильно отличаются. Главное отличие состоит в том, что в каждой голландской команде группа атаки сильнее обороны. Прошу прощения у защитников, но это правда. В любой команде здесь можно найти очень хороших игроков группы атаки. Если будешь пытаться играть на ноль, у тебя почти нет шансов, поскольку обычно линия обороны уступает линии атаки. В России ситуация противоположная: у нас очень много хороших защитников, больших и сильных парней, а вот хороших креативных игроков в группе атаки не так много. Так что в России матчи заканчиваются со счётом 0:0, 1:0, 1:1. Сейчас понимаю, что играть на ноль в Нидерландах – бессмысленно. Я всегда должен думать о том, сколько голов мы можем забить, поскольку в любой момент можем пропустить.

Второй отличительный момент – в Голландии доверяют молодым игрокам. В России предпочитают использовать более опытных ребят, потому что они не допускают таких ошибок, выглядят солиднее. Но главное отличие состоит в том, что вы стремитесь получать удовольствие в каждом матче. Для вас футбол – это как вечеринка. Всегда наслаждайся – побеждаешь или проигрываешь. В России футбол – это как война: ты или победил, или умер. У тебя там всегда два варианта. Это отличия в менталитете. Это не плюсы и не минусы, а просто отличия. Результат в России более важен, чем качество футбола.