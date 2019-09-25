Агент Головина: «Пока это лучшая игра Саши во Франции»

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» , прокомментировал выступление российского хавбека в матче 7-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (3:1). В этой встрече Головин записал на свой счёт дубль и голевую передачу.

Знаю, что «Монако» очень серьёзно готовился к этому матчу. «Ницца» – принципиальный соперник для них, по сути, это дерби. Ну и конечно, все ждали первую победу в чемпионате.

Очень хорошо, что Александр показал все свои лучшие качества в таком важном матче. Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объёме работы, который он выполнил. Именно Александр Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повёл партнёров за собой.

Думаю, можно говорить о том, что его адаптация в новом чемпионате, новой стране завершена на 100%. Эта игра на данный момент лучшая в его французской карьере. Теперь важно стабильно демонстрировать свой уровень.

А для «Монако» эта победа очень важна в психологическом плане. Она может стать переломным моментом во всём сезоне.