В основе ЦСКА на матч с «Аланией» выйдет 18-летний защитник

ЦСКА объявил стартовый состав своей команды на кубковый матч против владикавказской «Алании».
В первых минут у «армейцев» выйдут: Помазун, Елеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Бийол, Нисимура.
Стоит отметить, что 18-летний защитник ЦСКА Максим Елеев дебютирует в этом матче за первую команду «армейцев».
Ранее сообщалось, что московский клуб встретили во Владикавказе с осетинскими пирогами в знак гостеприимства.
С таким тяжелым графиком и кучей травм, можно был вообще молодежный состав привозить. Играть и так практически некому, а у нас тройка основных защитников - Дивеев, Шарлия, Магнуссон играет.
С таким тяжелым графиком и кучей травм, можно был вообще молодежный состав привозить. Играть и так практически некому, а у нас тройка основных защитников - Дивеев, Шарлия, Магнуссон играет.
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!