В основе ЦСКА на матч с «Аланией» выйдет 18-летний защитник

сегодня, 17:07

ЦСКА объявил стартовый состав своей команды на кубковый матч против владикавказской «Алании».

В первых минут у «армейцев» выйдут: Помазун, Елеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Бийол, Нисимура.

Стоит отметить, что 18-летний защитник ЦСКА дебютирует в этом матче за первую команду «армейцев».

Ранее сообщалось, что московский клуб встретили во Владикавказе с осетинскими пирогами в знак гостеприимства.