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В основе ЦСКА на матч с «Аланией» выйдет 18-летний защитник

сегодня, 17:07
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч идет

ЦСКА объявил стартовый состав своей команды на кубковый матч против владикавказской «Алании».

В первых минут у «армейцев» выйдут: Помазун, Елеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Бийол, Нисимура.

Стоит отметить, что 18-летний защитник ЦСКА Максим Елеев дебютирует в этом матче за первую команду «армейцев».

Ранее сообщалось, что московский клуб встретили во Владикавказе с осетинскими пирогами в знак гостеприимства.

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Все комментарии
fanatcska94
fanatcska94 ответил VIPded
   484 / 970
сегодня в 18:36
Можно было и побольше в старте молодых выставить... Удачи ЦСКА!!!
соглашусь.
С таким тяжелым графиком и кучей травм, можно был вообще молодежный состав привозить. Играть и так практически некому, а у нас тройка основных защитников - Дивеев, Шарлия, Магнуссон играет.
Don trambon
Don trambon
   570 / 970
сегодня в 17:48
Думал Торопа поставят
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   339 / 970
сегодня в 17:30
Удачи!
VIPded
VIPded
   65 / 970
сегодня в 17:14
Можно было и побольше в старте молодых выставить...
Удачи ЦСКА!!!
cska plus
cska plus
   15 / 970
сегодня в 17:11
Удачи армейцам, осетинам респект!
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