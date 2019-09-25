«Рома» уступила дома «Аталанте»

«Бергамаски» увозят гостевую победу из Рима.
В пятом туре Серии А «Рома» принимала «Аталанту». Команды находились поблизости в турнирной таблице - 4 и 6 места соответственно. Оба гола в этой встрече были забиты в концовке. Благодаря победе, «Аталанта» закрепилась в лидирующей группе, отставая на 3 очка от «Ювентуса».
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Аталанта» 0:2 (0:0)
Голы: Сапата 71, де Рон 90
«Рома»: Лопес, Спинаццола (Жуан 55), Смоллинг, Фасио (Калинич 76), Коларов, Кристанте, Верету, Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян 65), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Кьер, Паломино, Хатебур, Фройлер, де Рон, Кастань, Малиновский (Госенс 79), Гомес (Пашалич 88), Иличич (Сапата 60)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Кьер 25, Дзаньоло 40, Жуан 89
Напомним, что в прошлом туре матч между «Аталантой» и «Фиорентиной» был прерван из-за проявлений расизма.