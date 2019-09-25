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«Рома» уступила дома «Аталанте»

вчера, 21:59
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Бергамаски» увозят гостевую победу из Рима.

В пятом туре Серии А «Рома» принимала «Аталанту». Команды находились поблизости в турнирной таблице - 4 и 6 места соответственно. Оба гола в этой встрече были забиты в концовке. Благодаря победе, «Аталанта» закрепилась в лидирующей группе, отставая на 3 очка от «Ювентуса».

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Аталанта» 0:2 (0:0)
Голы: Сапата 71, де Рон 90

«Рома»: Лопес, Спинаццола (Жуан 55), Смоллинг, Фасио (Калинич 76), Коларов, Кристанте, Верету, Флоренци, Пеллегрини, Дзаньоло (Мхитарян 65), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Кьер, Паломино, Хатебур, Фройлер, де Рон, Кастань, Малиновский (Госенс 79), Гомес (Пашалич 88), Иличич (Сапата 60)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Кьер 25, Дзаньоло 40, Жуан 89

Напомним, что в прошлом туре матч между «Аталантой» и «Фиорентиной» был прерван из-за проявлений расизма.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   139 / 973
вчера в 22:39
Рома не может обыграть Аталанту дома с 2014-го.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   184 / 973
вчера в 22:24
это тебе не Шахтёр тренировать.
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