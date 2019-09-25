«Лион» упустил победу в игре с «Брестом»

«Лион» сыграл вничью с «Брестом» в матче 7-го тура французской Лиги 1. «Ткачи» (9 очков) занимают десятое место в турнирной таблице, «Брест» (8 баллов) - тринадцатый.
Брест, стадион Франсис-Ле Бле
«Брест» - «Лион» 2:2 (1:1)
Голы: Кур 29, Кур 85 - Дембеле 28, Корне 69
«Брест»: Ларсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Баин, Перро, Диалло, Белкебла, Кур, Отре (Менди 71), Грандсер (Ласн 66), Шарбонье (Баттоккио 80)
Главный тренер: Оливье Далл`Оглио
«Лион»: Лопеш, Тете, Андерсен, Денайе, Коне, Тусар, Тиаго Мендеш, Корне, Траоре (Рен-Аделед 75), Мартен, Дембеле (Депай 64)
Главный тренер: Силвиньо.
В предыдущей игре «Лион» уступил ПСЖ.