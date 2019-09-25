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«Лилль» победил «Страсбур»

вчера, 21:59
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль2 : 0Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурМатч завершен

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Лилль» дома уверенно победил «Страсбур». После игры «Лилль» занимает 3-ю строчку, «Страсбур» на 17-м месте.

Лилль, стадион Пьер Моруа

«Лилль» - «Страсбур» 2:0 (1:0)
Голы: Осимхен 43, Реми 64

«Лилль»: Меньян, Челик, Сумаоро, Габриэль, Брадарич, Язичи (Сумаре 81), Ренату Санчеш, Шека (Андре 72), Иконе, Осимхен, Реми (Мандава 75)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.

«Страсбур»: Зельс, Коне (Прчич 74), Митрович, Джику, Симакан, Сиссоко (Ажорке 65), Беллегар, Льенар, Кароль, Корнье (Да Кошта 78), Мотиба
Главный тренер: Лори Тьерри.

Предупреждения: Сиссоко 45

В прошлом туре «Лилль» сыграл вничью с «Ренном».

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Adepta
Adepta
   42 / 973
вчера в 22:47
Лилль с победой!
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