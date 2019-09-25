«Лилль» победил «Страсбур»

В матче 7-го тура французской Лиги 1 «Лилль» дома уверенно победил «Страсбур». После игры «Лилль» занимает 3-ю строчку, «Страсбур» на 17-м месте.
Лилль, стадион Пьер Моруа
«Лилль» - «Страсбур» 2:0 (1:0)
Голы: Осимхен 43, Реми 64
«Лилль»: Меньян, Челик, Сумаоро, Габриэль, Брадарич, Язичи (Сумаре 81), Ренату Санчеш, Шека (Андре 72), Иконе, Осимхен, Реми (Мандава 75)
Главный тренер: Гальтье Кристоф.
«Страсбур»: Зельс, Коне (Прчич 74), Митрович, Джику, Симакан, Сиссоко (Ажорке 65), Беллегар, Льенар, Кароль, Корнье (Да Кошта 78), Мотиба
Главный тренер: Лори Тьерри.
Предупреждения: Сиссоко 45
В прошлом туре «Лилль» сыграл вничью с «Ренном».