ГлавнаяНовости

«Атлетик» не смог выйти на первое место, сыграв вничью с «Леганесом»

вчера, 21:51
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Леганес» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью. Баски набрали 12 очков и находятся на втором месте в таблице, «Леганес» (2 балла) - последний.

Леганес, стадион Мунисипал де Бутарке

«Леганес» - «Атлетик» 1:1 (0:0)
Голы: Оскар 62 - Гарсия 59 (пенальти)

«Леганес»: Сориано Оропеса, Бустинса, Омеруо, Авазьем, Перес, Наварро (Арнаис 71), Оскар, Роке Меса (Ресио 85), Родригеш, Эн-Несери, Каррильо (Брейтуэйт 71)
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.

"Атлетик»: Эррерин, Капа, Нуньес Гестозо, Мартинес, Берчиче, Эчебаррия, Дани Гарсия, Ларрасабаль (Гомес 79), Гарсия, Кордоба (Муньяин 46), Уильямс (Кодро 89)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждение: Дани Гарсия 75

«Леганес» второй матч подряд играет вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Фиорентина» обыграла «Сампдорию»
Сегодня, 00:10 Комментарии0
«Пари Сен-Жермен» сенсационно уступил «Реймсу»
Сегодня, 00:05 Комментарии2
«Интер» обыграл «Лацио» с минимальным счетом
Вчера, 23:57 Комментарии2
«Реал» уверенно обыграл «Осасуну»
Вчера, 23:57 Комментарии15
«Наполи» не смог взломать оборону «Кальяри»
Вчера, 23:55 Комментарии2
«Ливерпуль» обыграл «Милтон Кейнс Донс» в Кубке Лиги
Вчера, 23:47 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Apsny
Apsny
   165 / 973
вчера в 22:23
Просто нераскрученный чемпионат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100