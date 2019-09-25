«Атлетик» не смог выйти на первое место, сыграв вничью с «Леганесом»

«Леганес» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью. Баски набрали 12 очков и находятся на втором месте в таблице, «Леганес» (2 балла) - последний.
Леганес, стадион Мунисипал де Бутарке
«Леганес» - «Атлетик» 1:1 (0:0)
Голы: Оскар 62 - Гарсия 59 (пенальти)
«Леганес»: Сориано Оропеса, Бустинса, Омеруо, Авазьем, Перес, Наварро (Арнаис 71), Оскар, Роке Меса (Ресио 85), Родригеш, Эн-Несери, Каррильо (Брейтуэйт 71)
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.
"Атлетик»: Эррерин, Капа, Нуньес Гестозо, Мартинес, Берчиче, Эчебаррия, Дани Гарсия, Ларрасабаль (Гомес 79), Гарсия, Кордоба (Муньяин 46), Уильямс (Кодро 89)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждение: Дани Гарсия 75
«Леганес» второй матч подряд играет вничью.