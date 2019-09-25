«Атлетико» в меньшинстве обыграл «Мальорку»

вчера, 21:51

В матче 6-го тура испанской Примеры «Атлетико» в гостях обыграл «Мальорку». После этой игры «Атлетико» временно возглавил таблицу первенства, «Мальорка» поднялась на 10-ую строчку.

Пальма де Мальорка, стадион Иберостар Эстадио

«Мальорка» - «Атлетико» 0:2



Голы: Диего Коста 26, Жоау Фелиш 65

«Мальорка»: Рейна, Састре Ванрелл, Вальент, Кампос, Агбеньену, Баба, Родригес Васкес, Кубо, Севилья, Лаго Жуниор (Трайковски 63), Будимир (Пратс Бастидас 67)

Главный тренер: Морено Висенте.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Фелипе, Лоди дос Сантос, Сауль, Партей, Коке, Витоло (Корреа 57), Жоау Фелиш (Льоренте 83), Диего Коста (Мората 69)

Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: 1, Баба 5, Будимир 7, Савич 13, Фелипе 55, Мората 77, Кампос 77, Мората 78, Корреа 86

Удаления: Мората 78

В прошлом матче Примеры «Атлетико» оступился в матче с «Сельтой».