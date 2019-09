Баррера заявил, что не голосовал за Месси. Но это противоречит отчёту ФИФА

Полузащитник «Реал Эстели» и капитан сборной Никарагуа заявил, что не голосовал за форварда «Барселоны» при определении лучшего игрока года по версии ФИФА .

Я не голосовал за Месси в премии The Best.

Однако отчёт ФИФА говорит о другом. Согласно его данным, Баррера поставил Месси на 1-е место, вторую строчку отдал Садио Мане («Ливерпуль»), а третью – Криштиану Роналду («Ювентус»).

Напомним, по итогам голосования лучшим футболистом года был признан Лионель Месси.

🚨🚨🚨 «YO NO VOTÉ A MESSI EN 'THE BEST'».



👉El capitán de la Selección de Nicaragua @juanbarreranica asegura que NO PARTICIPÓ en la elección pero aparece en la lista. (Vía 'La Prensa') pic.twitter.com/o3W5pUwOSE