«Он вернулся», - Радимов о Кокорине

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетил тренировку «Зенита-2». Главный тренер петербургской команды Владислав Радимов выложил совместное фото с форвардом.
Напомним, что ранее РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетил тренировку «Зенита-2». Главный тренер петербургской команды Владислав Радимов выложил совместное фото с форвардом.
Напомним, что ранее РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна.
P.S. И не в Москве я живу, но для вас по ходу все что за пределами Питера - Москва!)))
P.S. И не в Москве я живу, но для вас по ходу все что за пределами Питера - Москва!)))
Минута на обсуждение.............................................................................................
Правильный ответ: Дзюба! Тот, что 18 лет в Спараке играл!)))
Да и вообще, все "короли" Зенита к Зениту никакого отношение не имеют!
Клуб уровня ПФЛ, имеющий финансы и за счет них существующий!!!
Минута на обсуждение.............................................................................................
Правильный ответ: Дзюба! Тот, что 18 лет в Спараке играл!)))
Да и вообще, все "короли" Зенита к Зениту никакого отношение не имеют!
Клуб уровня ПФЛ, имеющий финансы и за счет них существующий!!!
РФС : "Он не вернулся"
РФС : "Он не вернулся"