ГлавнаяНовости

«Он вернулся», - Радимов о Кокорине

сегодня, 16:51

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетил тренировку «Зенита-2». Главный тренер петербургской команды Владислав Радимов выложил совместное фото с форвардом.

Напомним, что ранее РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
 «Спартак» поблагодарил организаторов матча с «КАМАЗом»
Сегодня, 15:34 Комментарии8
Стартовала продажа билетов на матч «Краснодар» - «Хетафе»
Сегодня, 13:20 Комментарии10
Определились все пары 1/8 финала Кубка России
Сегодня, 00:34 Комментарии61
«Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили стартовые составы
Вчера, 18:20 Комментарии2
Сборная Украины не сыграет на групповом этапе в Петербурге на Евро-2020
Вчера, 16:29 Комментарии16
Московское «Динамо» вылетело во Владивосток
24 сентября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ziborock
ziborock ответил legendsofsails
   16 / 950
сегодня в 18:13
Много чести отвечать перебежчику, который "перебрался в Москву"))) там на Черкизоне и т.п. помойках таких десятки тысяч)). Вдобавок гадить городу , который тебя кормил, учил и давал кров - низко. Или в Питере ты тоже на рынках обшивался?))
Питер - город перебежчиков, тебе ли на эту тему говорить! Зенит во время войны в Казань слинял как и 60% Ленинградцев! Вечная память тем кто остался в городе во временв ВОВ и остался там навечно! В Ленинграде осталось около миллиона из которых тысяч 600 погибли от голода и бомбежек! А сейчас внуки и дети лейтенанта Шмидта, тех кто заселил Ленинград после ВОВ ради бесплатных квартир и теплого места что-то кричат о величии Питера! Мне смешно и горько!
P.S. И не в Москве я живу, но для вас по ходу все что за пределами Питера - Москва!)))
legendsofsails
legendsofsails ответил ziborock
   451 / 950
сегодня в 17:59
Много чести отвечать перебежчику, который "перебрался в Москву"))) там на Черкизоне и т.п. помойках таких десятки тысяч)). Вдобавок гадить городу , который тебя кормил, учил и давал кров - низко. Или в Питере ты тоже на рынках обшивался?))
ziborock
ziborock ответил legendsofsails
   16 / 950
сегодня в 17:41
Мне ли убиваться?! Я несколько лет назад уехал из Питера и безумно рад этому событию!))) А завидовать, это тебе надо, тому что по всей России воспитывают футболистов и только в Питере не умеют этого делать!)))
ziborock
ziborock ответил Binger
   16 / 950
сегодня в 17:29
У Питера хоть король есть, у свиней пока даже хряка не наблюдается.
Внимание, вопрос: Кто король Зенита?!
Минута на обсуждение.............................................................................................
Правильный ответ: Дзюба! Тот, что 18 лет в Спараке играл!)))
Да и вообще, все "короли" Зенита к Зениту никакого отношение не имеют!
Клуб уровня ПФЛ, имеющий финансы и за счет них существующий!!!
ziborock
ziborock
   16 / 950
сегодня в 17:25
Такое ощущение, что Радимов послал Кокорина за бухлом и наконец то он вернулся!)))
Binger
Binger ответил d_fincher
   22 / 950
сегодня в 17:21
Питер ликует. Болельщики Зенита в экстазе - их король вернулся.
У Питера хоть король есть, у свиней пока даже хряка не наблюдается.
STVA 1
STVA 1
   93 / 950
сегодня в 17:16
Прям как фраза Шварца в "Терминаторе")))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 950
сегодня в 17:12
Радимовв :"Он вернулся"

РФС : "Он не вернулся"
d_fincher
d_fincher
   31 / 950
сегодня в 17:02
Питер ликует. Болельщики Зенита в экстазе - их король вернулся.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100