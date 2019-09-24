Слуцкий: «В клубе огорчены, что я набрал больше подписчиков, чем „Витесс“»

Главный тренер голландского «Витесса» поделился мнением о том, как отреагировали в клубе на его популярность в социальных сетях.

Один из сотрудников нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков в Инстаграме, чем «Витесс» за всё время существования аккаунта. Он очень расстроился, но я сказал, что это не моя вина. Он ответил, что они работают над развитием уже четыре года, а я за день набрал больше подписчиков.



Я думаю дело в том, что Россия - большая страна. Моя страница в Инстаграме просто для веселья. Я хочу показать, что тренеры тоже обычные люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаешься обычным человеком.