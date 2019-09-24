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Слуцкий: «В клубе огорчены, что я набрал больше подписчиков, чем „Витесс“»

вчера, 20:04

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о том, как отреагировали в клубе на его популярность в социальных сетях.

Один из сотрудников нашего клуба сказал мне, что за один день я набрал больше подписчиков в Инстаграме, чем «Витесс» за всё время существования аккаунта. Он очень расстроился, но я сказал, что это не моя вина. Он ответил, что они работают над развитием уже четыре года, а я за день набрал больше подписчиков.

Я думаю дело в том, что Россия - большая страна. Моя страница в Инстаграме просто для веселья. Я хочу показать, что тренеры тоже обычные люди. Ты можешь быть профессионалом в футболе, но ты остаешься обычным человеком.

Ранее Леонид Викторович опубликовал в своем Инстаграме видеопародию, на котором собака-гипнотизер усыпляет взглядом братьев Березуцких.

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Все комментарии
311
311
   72 / 973
вчера в 22:53
Делит первое место по очкам с Аяксом и ПСВ, имеет право! Это же не пиджак!)
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Footbolista
   143 / 973
вчера в 22:49
не вижу смысла спорить, я написал про нефутбольные увлечения, у одного соц сети и юмор, у других бутылка
Великолепный
Великолепный
   82 / 973
вчера в 22:09
Молодец Леонид Викторович!!!✌️
ЮЗИК
ЮЗИК
   270 / 973
вчера в 21:55
Лёня превыше клуба
Чист
Чист
   266 / 973
вчера в 21:27
Игрой бы занялся а не подписчиками -как ребёнок и кто ему команды доверяет
Footbolista
Footbolista ответил RamonCSKA
   3 / 973
вчера в 21:25
Семин обыгрывает в ЛЧ немцев в гостях....Леньчик клоунит с гамбургером в соцсетях...коней болгары отправляют в "Пятерочку"...каждому свое...кстати у Романцева столько побед, сколько Леониду и не снилось...
RamonCSKA
RamonCSKA
   143 / 973
вчера в 20:39
ну и красава, это лучше пристрастий семина, аленичева и романцева
Absinthe2
Absinthe2
   587 / 973
вчера в 20:34
У Витесса 16 подписчиков, а манькиных клонов только на соккере больше 20-ти)) Нет шансов у клуба)
Питер Ман
Питер Ман
   28 / 973
вчера в 20:26
Судя по всему, Слуцкий забил на футбол и занимается ерундой, как и Головин.
Чтобы в европе не потерять русскую идентичность, надо быть сильным духовно!
alex074
alex074
   105 / 973
вчера в 20:21
Слуцкий клоун инстограмовский... Ему кресло-качалку и гамбургер в руку, вот его профессионализм.
Гвинея
Гвинея
   273 / 973
вчера в 20:20
Слуцкий уникальный человек, шутник, профессионал, секс символ России, первый российский иностранец который перелез через забор на базе Витесса вопреки замку, а также знает уже 2 языка, еще чуть чуть и будет наступать на пятки Мауру.
ziborock
ziborock
   20 / 973
вчера в 20:13
Манго с клонами трудится!)
ДСА
ДСА
   171 / 973
вчера в 20:13
Надо занять третье место и заткнуть всех!
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