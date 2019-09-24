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Клопп: «Гвардиола выглядит идеально, а я похож на серийного убийцу»

вчера, 20:27

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал своё поведение во время матча АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) и подарил комплимент главному тренеру соперников Хосепу Гвардиоле.

Я никогда не задумывался о том, как я веду себя на бровке. Я такой, какой я есть. Мне неинтересно, что обо мне говорят, но я знаю, что люди думают, что я не тактик, так как я слишком активен для тактика. Я очень эмоционален. Гвардиола тоже активный, но, конечно, не так как я. Он выглядит лучше меня, когда кричит. Он всегда выглядит идеально – фигура, одежда, все идеально.

Когда кричу я, то выгляжу как серийный убийца. У меня такое лицо, своеобразный прикус. Я и на младенцев смотрю с таким выражением лица. Говорю им: «Ты такой миленький». И после этого детки часто начинают плакать.

 Ранее Клопп выразил мнение, что горд быть тренером «Ливерпуля».

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   198 / 973
сегодня в 00:03
Самокритично))))
post-navigator
post-navigator ответил Ruslan3132
   54 / 973
вчера в 23:12
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку )))
Петушка хвалит Кукуха :)
Это про нежные отношения спартака с судейским корпусом.
311
311
   72 / 973
вчера в 23:07
Лысый боится просто, что ему наваляют. Только женщин кошмарит!)
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 973
вчера в 23:06
Мужик как мужик.
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 973
вчера в 22:48
Когда появляется на экране молчащий Кононов,все дети страны начинают рыдать и кричать :Птичку жалко!
Scouse 82
Scouse 82 ответил Kirgudu
   432 / 973
вчера в 22:31
На дурика похож, когда орёт.
Сарри был больше похож, когда Кепа отказался уходит на замену в финале Кубка Английской лиги в прошлом сезоне, Сарри очень сильно злился, чуть фирменную куртку Челси не порвал на себе.
Scouse 82
Scouse 82 ответил Питер Ман
   432 / 973
вчера в 22:26
Клоп похож на алкаша-физрука, кем он, собственно, и является
Физрук тренирует Зенит, смешно от фаната Зенита слышать что-то подобное.
Kirgudu
Kirgudu
   339 / 973
вчера в 21:59
На дурика похож, когда орёт.
nedved10
nedved10
   746 / 973
вчера в 21:58
Скорее скомина похож на серийного убийцу)
95-shishani-95
95-shishani-95
   158 / 973
вчера в 21:38
😂😂😂
Wolverine 8
Wolverine 8
   200 / 973
вчера в 21:27
Клопп мог бы стать актером и играть плохих парней вместе с Тилем Швайгером.
Питер Ман
Питер Ман
   28 / 973
вчера в 21:17
Клоп похож на алкаша-физрука, кем он, собственно, и является
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   167 / 973
вчера в 21:09
а где то на лазурном берегу, зарывшись головой в песок, стенает Жозэ,что о нём не замолвили словечка. Сейчас Сарри придёт сигаретой в 5 точку, приведёт в чувства.
DGIIIIN
DGIIIIN
   805 / 973
вчера в 21:08
Скорее на русского под новый год Клопп похож.))
Аха-ха)
la-respect0
la-respect0
   425 / 973
вчера в 21:01
Клопп красавчик!Майнц выводил на другой уровень,а теперь в Ливере зажигает)).Пора уже брать АПЛ!Удачи!МС зажрался,так то...
Сп62
Сп62
   213 / 973
вчера в 21:00
Другим его представить трудно.
Apokalipsys
Apokalipsys
   613 / 973
вчера в 20:59
«Ты такой миленький». И после этого детки часто начинают плакать. (с)
Немецкий юмор просто огонь!
Слава Геббельс
Слава Геббельс
   424 / 973
вчера в 20:58
14коватый аутист этот князь
Zenit_84
Zenit_84
   130 / 973
вчера в 20:58
Похож)
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 973
вчера в 20:52
14коватый фашист этот клоп.
Ruslan3132
Ruslan3132
   118 / 973
вчера в 20:45
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку )))
Nazi
Nazi
   428 / 973
вчера в 20:39
Клопп прикольный мужик :)
ilyafrom
ilyafrom
   255 / 973
вчера в 20:33
Это во время какого матча ?
волгодон 2
волгодон 2
   34 / 973
вчера в 20:31
любят они друг друга,этого не отнять
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