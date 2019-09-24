Клопп: «Гвардиола выглядит идеально, а я похож на серийного убийцу»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал своё поведение во время матча АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) и подарил комплимент главному тренеру соперников .

Я никогда не задумывался о том, как я веду себя на бровке. Я такой, какой я есть. Мне неинтересно, что обо мне говорят, но я знаю, что люди думают, что я не тактик, так как я слишком активен для тактика. Я очень эмоционален. Гвардиола тоже активный, но, конечно, не так как я. Он выглядит лучше меня, когда кричит. Он всегда выглядит идеально – фигура, одежда, все идеально.

Когда кричу я, то выгляжу как серийный убийца. У меня такое лицо, своеобразный прикус. Я и на младенцев смотрю с таким выражением лица. Говорю им: «Ты такой миленький». И после этого детки часто начинают плакать.