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«Локомотив»: «В кассах мы допродаём последние билеты на „Атлетико“»

сегодня, 21:04
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико01.10.2019 в 22:00 Не начался

Коммерческий директор московского «Локомотива» Марат Фаттахов заявил, что клуб ожидает аншлаг на домашних матчах команды в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Сейчас продажа пакетов уже недоступна, в кассах мы допродаём последние билеты на «Атлетико». Их почти не осталось, и онлайн-продажа закрыта. Возможно, на «Ювентус» и «Байер» мы сможем вывести в открытую продажу какие-то свободные места, если УЕФА и клубы-соперники откажутся от части своих квот.

На всех матчах, безусловно, ожидаем аншлаг, но с небольшой оговоркой. «Атлетико», например, выкупил 100 билетов на гостевой сектор вместимостью 350 человек. Понятно, что оставшиеся 250 мест будут пустовать.

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