В Петербурге сделают бесплатным транспорт для зрителей финала ЛЧ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что власти города планируют запустить шаттлы для доставки болельщиков, которые приедут в город на финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году, от основных транспортных узлов до стадиона, а также сделают бесплатным проезд в общественном транспорте для обладателей билетов на игру.

Непосредственно в день проведения матча держателям билетов будет предоставлено право на бесплатный проезд городским общественным транспортом. Кроме того, в целях обеспечения максимально комфортных условий, мы планируем запуск отдельных автобусов-шаттлов для доставки болельщиков от основных транспортно-пересадочных узлов до футбольного стадиона.

Мы планируем обеспечение работы всей ключевой транспортной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года и задействованной в проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года - это Яхтенный мост, станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», ключевые вокзалы города и аэропорт Пулково, существенно модернизированный к проведению вышеупомянутых международных турниров. Для пользователей личного транспорта будут задействованы перехватывающие парковки, расположенные в пешеходной доступности от станций метрополитена.