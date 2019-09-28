ГлавнаяНовости

В Петербурге сделают бесплатным транспорт для зрителей финала ЛЧ

сегодня, 09:09

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что власти города планируют запустить шаттлы для доставки болельщиков, которые приедут в город на финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году, от основных транспортных узлов до стадиона, а также сделают бесплатным проезд в общественном транспорте для обладателей билетов на игру. 

Непосредственно в день проведения матча держателям билетов будет предоставлено право на бесплатный проезд городским общественным транспортом. Кроме того, в целях обеспечения максимально комфортных условий, мы планируем запуск отдельных автобусов-шаттлов для доставки болельщиков от основных транспортно-пересадочных узлов до футбольного стадиона.

Мы планируем обеспечение работы всей ключевой транспортной инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года и задействованной в проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года - это Яхтенный мост, станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», ключевые вокзалы города и аэропорт Пулково, существенно модернизированный к проведению вышеупомянутых международных турниров. Для пользователей личного транспорта будут задействованы перехватывающие парковки, расположенные в пешеходной доступности от станций метрополитена.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тарасов повторил трюк Ибрагимовича
Сегодня, 00:09 ВидеоКомментарии13
Почти 6000 человек захотели стать волонтерами на Евро-2020
Вчера, 14:16 Комментарии2
10 разочарований первой трети сезона РПЛ
26 сентябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии31
«Он вернулся», - Радимов о Кокорине
26 сентября ФотоКомментарии11
 «Спартак» поблагодарил организаторов матча с «КАМАЗом»
26 сентября Комментарии8
Стартовала продажа билетов на матч «Краснодар» - «Хетафе»
26 сентября Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
   475 / 850
сегодня в 09:45
Во всем мире города зарабатывают на туристах..
а у нас зарабатывают только на своих...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   39 / 850
сегодня в 09:12
Одги свиньи понаедут и будут кататься, а потом обгаживать Питер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100