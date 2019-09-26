10 разочарований первой трети сезона РПЛ

сегодня, 21:30

10 туров позади, и это повод подвести промежуточные итоги. «Соккер.ру» верит, что своевременный пинок лучше, чем лесть или замалчивание проблем. Критикуем по-дружески!

10 место. Малком. Вернее, его отсутствие

Надеюсь, что впечатлительные болельщики «Зенита» прочитают дальше подзаголовка и увидят это пояснение. Малкома, понятное дело, критиковать не за что: он всего два раза вышел на замену, а потом получил травму. Но конкретно это и расстраивает. К нам приехал футболист за 40 миллионов евро, но действующим активом РПЛ он пока не стал, потому что не успел адаптироваться, как загремел в лазарет. Треть чемпионата прошла без Малкома, который пока получает деньги за прохождение восстановительных процедур. Когда уже будет радовать своим мастерством питерских болельщиков и всех зрителей чемпионата России?

9 место. Быстро сникший «Рубин»

Недолго играла рок-музыка в раздевалке «Рубина». Команда Романа Шаронова и молодой тренер лично схватили охапку из призов зрительских симпатий по итогам стартовых туров, но потом закопали себя под тонной поражений. У «Рубина» 7 проигранных матчей в последних 8 встречах, включая разгром от «Химок» в Кубке России. Руководство «Рубина» пока не намерено увольнять Романа Шаронова, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: кредит доверия любителя рок-музыки на исходе.

8 место. Эльмир Набиуллин («Сочи»)

Была надежда, что Набиуллин реанимирует карьеру после ухода из «Зенита», куда его завели большие обещания, щедрые вознаграждения и, надеюсь, спортивные амбиции. Однако Эльмир, который в свое время и «Первую пятерку» получал, и другие поощрения за свой талант, похоже, закопал его в сырую землю. В «Сочи» Эльмир начал с неубедительной игры и красной карточки в «Краснодаре», потом и вовсе потерял место в основе, а когда выходит на замены, действуют удивительно беспечно: 67% брака за 24 минуты в игре с «Рубином», 50% ошибок за такой же отрезок в матче с «Динамо». Следующая остановка ФНЛ ?

7 место. Роман Зобнин («Спартак»)

Роман — тот самый хороший парень, который заслужил плохие слова в свой адрес. По продуктивности действий Зобнин сейчас смахивает на позднего Глушакова, только Денис даже в плохих матчах мог забить важный гол и сместить акценты, а у Зобнина с завершением атак беда. К сожалению, в «Спартаке», похоже, некому ни поговорить с Романом, ни дать ему правильные игровые ориентиры. Не только Зобнин в «Спартаке» выглядит гораздо ниже уровня своих возможностей, тут даже чемпион мира спекся за пару недель, зато Мелкадзе, уйдя в аренду, внезапно оформил первый дубль в РПЛ .

6 место. Ветераны «Крыльев Советов»

Набрали в команду «старичков», которые должны были составить костяк. Божович лично хотел видеть в команде Гацкана и Дмитрия Комбарова, радушно встретил Анюкова, а Рыжикову продолжает доверять пост №1, несмотря на частые ошибки. Пока ветераны тянут «Крылышки» на дно, а не тащат вверх, как хотелось бы руководству и болельщикам клуба. Полное ощущение, что эта ставка не сработала, а состав у волжан интересный только по именам, но не по текущему уровню игроков.

5 место. Защита «Краснодара»

В «Краснодаре» многим можно предъявить претензии: и селекционерам, которые не вполне разумно провели ответственнейшую трансферную кампанию, и тренерскому штабу во главе с Мусаевым, который предлагает одинаковые решения для разных проблем, но больше всего хочется взбодрить защитников. Спайич разобранный и невнимательный, Мартынович греб, греб и вдруг поплыл по течению, Фьолусон выше головы прыгнуть не может. Как итог, «Краснодар» пропустил в каждом из последних восьми матчей, если брать все турниры, а сумма пробоин на этом достаточно коротком отрезке пугает — 20 штук.

4 место. Олег Кононов («Спартак»)

Месяцами не может привить «Спартаку» хотя бы подобие внятной игры, не говоря уже об обещанном футболе Бескова и Романцева, провалил ряд турнирных целей, удручающим образом влияет на футболистов, которые на глазах теряют сильные качества и обесценивают себя. А еще очень путано изъясняется и шепчет лозунги, у которых вышел срок годности. Такой сейчас тренер у «Спартака».

3 место. «Динамо»

Тяжелее, чем спартаковцам, наверное, только динамовским болельщикам. Команда переехала на новый стадион, появились деньги и интересные новички, но результаты остались на прежнем уровне, если не стали хуже. В десяти матчах «бело-голубые» выиграли лишь дважды, вылетели из Кубка России, и даже свет легендарного фонаря из Петровского парка не может пробить тьму, в очередной раз окутавшую «Динамо».

2 место. «Спартак»

Помимо Кононова, нужно выделять и «Спартак» в целом, ведь в происходящем виноваты все ключевые персонажи созданной Федуном за долгие годы «Гидры» под прикрытием народной команды. Леонид Арнольдович собирается в 2023-м отдать клуб болельщикам, но прямо сейчас «Спартак» всеми доступными способами вытирает ноги о свой главный актив. Тут и кровяные слезы из глаз от игры, и необъяснимая заруба с болельщиками за Кононова, и даже согласие с содержанием фанатов в клетке в Набережных Челнах в обход правилам безопасности УЕФА . Как выяснилось, с уходом предыдущих «пугал», Глушакова и Измайлова, идиллия в «Спартаке» не наступила. Станет ли лучше, когда уйдет Кононов?

1 место. Арбитры