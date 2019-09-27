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Почти 6000 человек захотели стать волонтерами на Евро-2020

сегодня, 14:16

Почти 6000 заявок поступило от желающих принять участие в чемпионате Европы-2020 в виде волонтеров на играх в Санкт-Петербурге. 88% из них поступили от россиян, заявил гендиректор оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Количество поданных заявок превзошло наши ожидания, пришлось даже завершить прием раньше намеченного срока, чтобы успеть провести собеседования со всеми желающими. Причины такого ажиотажа понятны: многие кандидаты были волонтерами на прошлогоднем чемпионате мира, хотят вновь испытать незабываемые эмоции и окунуться в атмосферу большого футбольного праздника. А у тех, кто волонтером на ЧМ-2018 не был, есть шанс стать причастным к уникальному турниру, который впервые в истории пройдет в 12 городах Европы.

Ранее УЕФА оценил готовность Петербурга к Евро-2020. 

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   29 / 886
сегодня в 14:49
Них се 6000 Халявщиков??????????
drug01
drug01
   150 / 886
сегодня в 14:41
Надо брать лучших!!
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