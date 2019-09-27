Почти 6000 человек захотели стать волонтерами на Евро-2020

Почти 6000 заявок поступило от желающих принять участие в чемпионате Европы-2020 в виде волонтеров на играх в Санкт-Петербурге. 88% из них поступили от россиян, заявил гендиректор оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Количество поданных заявок превзошло наши ожидания, пришлось даже завершить прием раньше намеченного срока, чтобы успеть провести собеседования со всеми желающими. Причины такого ажиотажа понятны: многие кандидаты были волонтерами на прошлогоднем чемпионате мира, хотят вновь испытать незабываемые эмоции и окунуться в атмосферу большого футбольного праздника. А у тех, кто волонтером на ЧМ -2018 не был, есть шанс стать причастным к уникальному турниру, который впервые в истории пройдет в 12 городах Европы.