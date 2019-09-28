«Тамбов» от души поздравил Григоряна с днем рождения

Сегодня свой 53-й День Рождения празднует главный тренер нашей команды Александр Виталиевич Григорян! 💥🎂🎉



От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремлённым и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура! pic.twitter.com/pfHMXcydrO

ФК