«Тамбов» от души поздравил Григоряна с днем рождения

«Тамбов» в твиттере поздравил главного тренера команды Александра Григоряна с 53-летием.
От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремленным и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура!
Сегодня свой 53-й День Рождения празднует главный тренер нашей команды Александр Виталиевич Григорян! 💥🎂🎉— ФК «Тамбов» (@fctambov68) 28 сентября 2019 г.
От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремлённым и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура! pic.twitter.com/pfHMXcydrO
Недавно наставник «Тамбова» высказался по поводу поражения в Кубке России.