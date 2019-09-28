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«Тамбов» от души поздравил Григоряна с днем рождения

сегодня, 11:48

«Тамбов» в твиттере поздравил главного тренера команды Александра Григоряна с 53-летием.

От всей души поздравляем и желаем ему оставаться таким же трудолюбивым, целеустремленным и оптимистичным! Благодарим, любим и желаем новых побед вместе с «Тамбовом»! Ура!

 


Недавно наставник «Тамбова» высказался по поводу поражения в Кубке России.

 

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   83 / 843
сегодня в 12:43
И семь червей из Каспийска )))
Морозовский
Морозовский
   34 / 843
сегодня в 12:39
С Днём рожденья Александра! Победа сегодня - лучший подарок!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   47 / 843
сегодня в 12:37
Григоряна с днюхой.
drug01
drug01
   136 / 843
сегодня в 12:21
Нужен подарок... Но не галстук!!!
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