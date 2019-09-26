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Григорян: «Несмотря на позорный счет, считаю, что мы все делаем правильно»

сегодня, 00:48
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)4 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Томью». 


Большую часть основы мы оставили в Тамбове. Конечно, я ожидал сложной игры, но такой счет — это безобразие. С учетом того, кто и какие ошибки допустил в этом матче, по горячим следам можно сказать, что есть и позитивное мнение. Например, чем наш нынешний состав превосходит в исполнительском мастерстве состав Томска? Ну можно сказать, что Томск настроился лучше в первом тайме. Мы в РПЛ не позволяли себе крупно проигрывать, разве что кроме игры с «Ахматом». А здесь мы проиграли крупно одному из лидеров ФНЛ. Для нас это пища для размышлений.

Я извиняюсь перед нашими болельщиками за такую игру. Но поймите, нам играть через два дня на третий. Пока мы доберемся до Самары, состояние будет не лучшим. Мы не на чартерах летаем. Нам добираться непросто. Если бы играли хотя бы через три дня на четвертый, здесь была бы основа.

Футболисты, которые имели мало игровой практики, получили шанс. И несмотря на такой позорный счет, я как тренер убедился в том, что там мы все делаем правильно. Приоритеты расставлены правильно. Нет несправедливого отношения ни к кому. Кто у нас сидит в запасе, сидит обоснованно. Вот, пожалуйста, сегодня у них был шанс себя проявить. Игру провалило два-три человека. Всемером против десятерых играть невозможно. Но команда игру не провалила.

Напомним, что определились все пары 1/8 финала Кубка России.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
   268 / 967
сегодня в 02:27
видел как-то игроков Тамбова около аэропорта, стоят, курят..
mangoх12
mangoх12
   13 / 967
сегодня в 01:18
4-0 это не г. конечно , это можно пересмотреть
Aerobniy
Aerobniy
   239 / 967
сегодня в 01:00
Главное, чтобы как за свиней не было стыдно.
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