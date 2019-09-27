ГлавнаяНовости

Руководство «Динамо» продолжает верить в Хохлова

сегодня, 21:58

Сегодня в Новогорске состоялось собрание руководства «Динамо».

Сообщается, что клуб продолжает доверять главному тренеру Дмитрию Хохлову. На собрании специалисту указали на неудовлетворительность результатов, но выразили поддержку, отметив, что он должен исправлять ситуацию.

Напомним, что недавно москвичи вылетели из Кубка России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак мог возглавить «Локомотив»
Сегодня, 09:12 Комментарии12
СлухиХохлов пропустил тренировку «Динамо»
Вчера, 22:22 Комментарии19
«Рубин» не намерен увольнять Шаронова
Вчера, 14:30 Комментарии9
Григорян: «Несмотря на позорный счет, считаю, что мы все делаем правильно»
Вчера, 00:48 Комментарии4
Кононов: «Критика будет всегда, как бы мы ни играли»
25 сентября Комментарии21
Кононов высказался о генеральном директоре «Спартака»
25 сентября Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
steelhead
steelhead
   181 / 853
сегодня в 23:18
Тут какой есть момент. Сказать, что Динамо абсолютно разобранный и растренированный коллектив - нельзя. Команда мало пропускает, моменты же у ворот соперника вполне себе создает. Влетов феерических, кстати не было, не считая трёх от Сочи, но в том матче от Сочи залетело все, плюс ребята там не мальчики, понимали, что для Точилы игра в некотором роде принципиальная,Ти бились и за себя и за тренера. Но вопросы к Хохлову есть: если уже сказал, что уходишь, надо уйти. Либо выдать серию побед, и не над условным Тамбовом.
Sergey Z
Sergey Z
   216 / 853
сегодня в 23:14
Правильное решение!
nikoladolgov
nikoladolgov
   67 / 853
сегодня в 23:05
    CSKA2012
    CSKA2012
       494 / 853
    сегодня в 22:42
    Дима Верим ?)
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
       48 / 853
    сегодня в 22:13
    Завтра Ростову продуют и пусть дальше верят
    Mario84
    Mario84
    сегодня в 22:10
    Очередная трансферная отмывка денег, мы такое уже видели и не только в Динамо не раз( Тут дело не в тренере...
    Питер Ман
    Питер Ман
       25 / 853
    сегодня в 22:09
    Дайте Хохлову поработать!
    311
    311
       66 / 853
    сегодня в 22:08
    Всё надеются, что Димон сам подаст в отставку, чтобы не платить неустойку! Верим!)
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 853
    сегодня в 22:05
    Хохловеры...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100