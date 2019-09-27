Руководство «Динамо» продолжает верить в Хохлова

Сегодня в Новогорске состоялось собрание руководства «Динамо».
Сообщается, что клуб продолжает доверять главному тренеру Дмитрию Хохлову. На собрании специалисту указали на неудовлетворительность результатов, но выразили поддержку, отметив, что он должен исправлять ситуацию.
Напомним, что недавно москвичи вылетели из Кубка России.
Что Спартак что Динамо да и ЦСКА это просто помойки для отмыва черного нала.
При чем здесь футбол ?
Руководству этих клупов просто выгодно содержать свои прачечные для обнала , футбол здесь на последнем месте.
Впрочем как и у всех клубов в этой стране воров и жуликов.
Что Спартак что Динамо да и ЦСКА это просто помойки для отмыва черного нала.
При чем здесь футбол ?
Руководству этих клупов просто выгодно содержать свои прачечные для обнала , футбол здесь на последнем месте.
Впрочем как и у всех клубов в этой стране воров и жуликов.