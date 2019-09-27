Руководство «Динамо» продолжает верить в Хохлова

сегодня, 21:58

Сегодня в Новогорске состоялось собрание руководства «Динамо».

Сообщается, что клуб продолжает доверять главному тренеру . На собрании специалисту указали на неудовлетворительность результатов, но выразили поддержку, отметив, что он должен исправлять ситуацию.

Напомним, что недавно москвичи вылетели из Кубка России.