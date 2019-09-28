Ионов: «Каждая игра, начиная с первого тура, была тяжелой»

Полузащитник «Ростова» поделился мнением о старте сезона для ростовчан.

Каждая игра, начиная с первого тура, была тяжелой. Но думаю, что самые интересные игры еще впереди.



Мы претенденты на еврокубки? Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть.