Ионов: «Каждая игра, начиная с первого тура, была тяжелой»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов поделился мнением о старте сезона для ростовчан.
Каждая игра, начиная с первого тура, была тяжелой. Но думаю, что самые интересные игры еще впереди.
Мы претенденты на еврокубки? Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть.
Напомним, что «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче 10-го тура чемпионата России. В данный момент «Ростов» занимает третью позицию в таблице РПЛ.