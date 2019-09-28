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Ионов: «Каждая игра, начиная с первого тура, была тяжелой»

сегодня, 14:00

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов поделился мнением о старте сезона для ростовчан. 

Каждая игра, начиная с первого тура, была тяжелой. Но думаю, что самые интересные игры еще впереди. 

Мы претенденты на еврокубки? Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть. 

Напомним, что «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче 10-го тура чемпионата России. В данный момент «Ростов» занимает третью позицию в таблице РПЛ

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