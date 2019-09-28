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Григорян: «Дайте нам объективное судейство, и я вам отвечаю, мы не вылетим»

сегодня, 16:31
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Я о судействе не говорил 11 туров. Мы выиграли два матча, где было идеальное судейство. Случайность это? Я думаю, нет. Мы играли с лидерами. Неслучайно там было хорошее судейство. Значит, какая-то третья сторона нам его обеспечила.

Я не хочу анализировать матч. Наверное, «Крылья» были лучше по игре. Но пенальти-то не было! Какого черта мы с вами дальше что-то будем анализировать? Закончим флеш-интервью на том, что пенальти не было, но пенальти забил Соболев. Поздравляю «Крылья», все отлично, все закономерно.

У команды, которая вышла в Премьер-Лигу, у которой нет возможности играть на своем поле, у которой очень скромный состав, но ребята выкладываются на сто процентов своих возможностей — почему у нее нет шансов?! Дайте нам объективное судейство, и я вам отвечаю, у нее будут шансы и она никогда не вылетит из Премьер-Лиги!

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 845
сегодня в 17:09
Если 11 матчей не говоришь про судей - они обижаются.. и делают так,что бы ты начал о них говорить...
GrimlocK
GrimlocK
   465 / 845
сегодня в 16:58
После ЦСКА говорил...
Юрниекс
Юрниекс
   80 / 845
сегодня в 16:56
Объективное- это когда судят в пользу армяна..Ну тогда точно не вылетят..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 845
сегодня в 16:40
Лол, ты же не в АПЛ играешь, у нас не клубы определяют, кто будет в судьях, а ведущие функционеры Миллер, Гинер, Федун и Прядкин и всякие кавказские ноунеймы в исполкоме РФС))
STVA 1
STVA 1
   99 / 845
сегодня в 16:39
Покурил малёха парень)))
Т34
Т34
   20 / 845
сегодня в 16:36
А где же тебе найти объективное судейство? Ты что, с Луны свалился?
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