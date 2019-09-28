Григорян: «Дайте нам объективное судейство, и я вам отвечаю, мы не вылетим»

Главный тренер «Тамбова» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Я о судействе не говорил 11 туров. Мы выиграли два матча, где было идеальное судейство. Случайность это? Я думаю, нет. Мы играли с лидерами. Неслучайно там было хорошее судейство. Значит, какая-то третья сторона нам его обеспечила.

Я не хочу анализировать матч. Наверное, «Крылья» были лучше по игре. Но пенальти-то не было! Какого черта мы с вами дальше что-то будем анализировать? Закончим флеш-интервью на том, что пенальти не было, но пенальти забил Соболев. Поздравляю «Крылья», все отлично, все закономерно.

У команды, которая вышла в Премьер-Лигу, у которой нет возможности играть на своем поле, у которой очень скромный состав, но ребята выкладываются на сто процентов своих возможностей — почему у нее нет шансов?! Дайте нам объективное судейство, и я вам отвечаю, у нее будут шансы и она никогда не вылетит из Премьер-Лиги!