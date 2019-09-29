Харлачев: «„Локомотиву“ против „Атлетико“ в этом году дышать будет легче»

Бывший футболист «Локомотива» оценил шансы московского клуба в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Сюрпризы могут быть, откуда не ожидаешь.

«Локомотиву» против «Атлетико» в этом году дышать будет легче, чем в прошлом сезоне («Локомотив» проиграл 1:5 и 0:3). Нет Антуана Гризманна – явного лидера. Тогда «Атлетико» был наголову сильнее.

Со всеми можно играть, если «Локомотив» сыграет в свою силу без страха и волнения. То же самое касается и «Зенита». Я буду ждать только побед от наших команд. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. «Локомотив» будет готовиться к своему матчу в более хорошем настроении, чем «Зенит». После побед и раны быстрее заживают, и восстанавливаешься быстрее, а «Зениту» хочется пожелать побыстрее прийти в себе и реабилитироваться перед своими болельщиками.