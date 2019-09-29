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Харлачев: «„Локомотиву“ против „Атлетико“ в этом году дышать будет легче»

сегодня, 10:40

Бывший футболист «Локомотива» Евгений Харлачев оценил шансы московского клуба в Лиге чемпионов. 

В Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Сюрпризы могут быть, откуда не ожидаешь.

«Локомотиву» против «Атлетико» в этом году дышать будет легче, чем в прошлом сезоне («Локомотив» проиграл 1:5 и 0:3). Нет Антуана Гризманна – явного лидера. Тогда «Атлетико» был наголову сильнее.

Со всеми можно играть, если «Локомотив» сыграет в свою силу без страха и волнения. То же самое касается и «Зенита». Я буду ждать только побед от наших команд. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. «Локомотив» будет готовиться к своему матчу в более хорошем настроении, чем «Зенит». После побед и раны быстрее заживают, и восстанавливаешься быстрее, а «Зениту» хочется пожелать побыстрее прийти в себе и реабилитироваться перед своими болельщиками.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   46 / 857
сегодня в 11:33
вчера матрасы со сливками мяч гоняли, смотрел... где там легче будет??? ничья в обеих встречах - предел мечтаний. но Палыч умеет удивлять. ждём, верим, надеемся! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Союзник противников
Союзник противников
   21 / 857
сегодня в 11:18
Вчера смотрел оба матча с участием команд-интересантов? Вывод по ним не очень обнадёживающий,примерно так :дома ничья,на выезде поражение. И причём здесь Гризманн???
Kresi frok
Kresi frok
   388 / 857
сегодня в 11:08
Матрасы и без Гризмана раздавят рждшников.
ДСА
ДСА
   136 / 857
сегодня в 11:01
Очка будет достаточно
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