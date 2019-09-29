Бубнов: «Миранчуки не очень хорошо играют в отборе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что братьям Миранчукам придется побороться за место в стартовом составе «Локомотива».

Если так дальше дело пойдет, им придется биться за место в основе. Этот «Локомотив» более агрессивный. Миранчуки не очень хорошо играют в отборе. С учетом того, что железнодорожники используют прессинг при обороне, то с Крыховяком и Бариновым у них он получается лучше. Миранчуки не всегда доигрывают эпизод. Были бы братья, не факт, что с ними «Локомотив» бы победил «Зенит». Пара Крыховяк-Баринов на данный момент выглядит лучше пары Миранчуков.