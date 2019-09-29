ГлавнаяНовости

Бубнов: «Миранчуки не очень хорошо играют в отборе»

сегодня, 08:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что братьям Миранчукам придется побороться за место в стартовом составе «Локомотива».

Если так дальше дело пойдет, им придется биться за место в основе. Этот «Локомотив» более агрессивный. Миранчуки не очень хорошо играют в отборе. С учетом того, что железнодорожники используют прессинг при обороне, то с Крыховяком и Бариновым у них он получается лучше. Миранчуки не всегда доигрывают эпизод. Были бы братья, не факт, что с ними «Локомотив» бы победил «Зенит». Пара Крыховяк-Баринов на данный момент выглядит лучше пары Миранчуков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дядюн: «„Рубин“ - играющая команда»
Сегодня, 08:27 Комментарии1
Медведев: «За фол на Оздоеве нужно было назначать пенальти»
Сегодня, 08:13 Комментарии13
Рыбус: «У нас было больше моментов, чем у „Зенита“»
Вчера, 23:30 Комментарии10
Головин: «В матче с „Брестом“ достаточно организованно сыграли в обороне»
Вчера, 23:22 Комментарии11
Оздоев: «„Локомотив“ не был лучше нас»
Вчера, 22:33 Комментарии32
Смолов: «Я никого не хотел обидеть. Это были эмоции»
Вчера, 22:32 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Жан-Жак
Жан-Жак
сегодня в 08:51
Локомотив сыгранная и сильная команда с опытным и знающим тренером.По мне так претендент номер 1 на чемпионство.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   49 / 858
сегодня в 08:36
Тут даже не надо быть экспертом, что бы увидеть очевидное. Палыч, как всегда, смастерил из того что было. А если работает, то зачем ломать. Так что братьям ещё работать и работать. Удачи обоим!
Физручини
Физручини
   229 / 858
сегодня в 08:32
Они и не должны хорошо в отборе играть
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 858
сегодня в 08:26
Палыч разберется!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100