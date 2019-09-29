Харлачев: «Матч „Локомотив“ - „Зенит“ стал украшением тура»

Бывший полузащитник «Локомотива» оценил игру московского клуба с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ .

Был очень хороший матч. Он стал украшением тура. Играли лидеры нашего чемпионата. У каждого были долги за прошлый и позапрошлый сезоны. Никто не хотел проиграть. Это все чувствовалось на трибунах. Игра держала в напряжении. По накалу и атмосфере матч соответствует Лиге чемпионов.

Я хотел бы отметить игроков «Локомотива». «Зенит», наверное, не продемонстрировал всю свою мощь и силу. Говорят же, команда играет так, как позволяет соперник, поэтому футболисты «Локомотива» сыграли здорово и не позволили «Зениту» продемонстрировать свои сильные качества.