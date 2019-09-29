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Харлачев: «Матч „Локомотив“ - „Зенит“ стал украшением тура»

сегодня, 10:37
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев оценил игру московского клуба с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.

Был очень хороший матч. Он стал украшением тура. Играли лидеры нашего чемпионата. У каждого были долги за прошлый и позапрошлый сезоны. Никто не хотел проиграть. Это все чувствовалось на трибунах. Игра держала в напряжении. По накалу и атмосфере матч соответствует Лиге чемпионов.

Я хотел бы отметить игроков «Локомотива». «Зенит», наверное, не продемонстрировал всю свою мощь и силу. Говорят же, команда играет так, как позволяет соперник, поэтому футболисты «Локомотива» сыграли здорово и не позволили «Зениту» продемонстрировать свои сильные качества.

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Все комментарии
iri13
iri13
   324 / 857
сегодня в 11:49
Тур еще не закончился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 857
сегодня в 11:22
Харлачёв опоздал с комментом ровно на год.....
5:3 в Питере было украшением....
А вчерашний медленно-вымученный матч со всеми судейскими заморочками понравится не может.....
Впрочем как и результат...
Союзник противников
Союзник противников ответил Террпсихора
   21 / 857
сегодня в 11:20
Блин я минуте на тридцатой уже носом клевал, просто супер футбол!!! Если бы не вар - лучше вообще не смотреть!
Так он имеет в виду программу ЗОЖ-здоровый образ жизни.А сон-что??? Праль-на!
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 11:12
Блин я минуте на тридцатой уже носом клевал, просто супер футбол!!! Если бы не вар - лучше вообще не смотреть!
Союзник противников
Союзник противников
   21 / 857
сегодня в 11:07
Тур ещё не состоялся,а ЭТО уже названо "украшением тура".Да ,там был скандал,замечательные моменты,но в целом игра троечная,как по качеству,так и по общей зрелищности.Впрочем,кто такой Харлачёв?Празднующий победу своей команды бывший её футболист.
nubom
nubom
   172 / 857
сегодня в 11:03
Я, вообще, в этом сезоне "силу и мощь" Зенита видел в одном-двух матчах!
nubom
nubom
   172 / 857
сегодня в 10:59
Матч "Крылья Советов - Тамбов" был интересней и красивей! Лидеры здесь не причем.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   42 / 857
сегодня в 10:42
еще тур не кончился вася
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