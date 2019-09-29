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Варга: «Ходжсону нравится Чалов»

сегодня, 09:38

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что «Кристал Пэлас» действительно проявляет интерес к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.

Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Фёдор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   22 / 853
сегодня в 10:01
До лета ещё добрых 9 месяцев,поэтому в такой перспективе и я могу прогнозировать всё что угодно-в любом направлении.С приставкой "Не исключаю".
112910415
112910415
   37 / 853
сегодня в 09:59
ура ?
Физручини
Физручини
   187 / 853
сегодня в 09:49
развели гомосятину
RamonCSKA
RamonCSKA ответил swift stream
   152 / 853
сегодня в 09:45
монако в середине таблицы я думаю кп тоже не против там быть
а так монако бы в 3ке был, если бы не глупые удаления
а Головина при такой игре перекупит более статусный клуб, не вооруженным глазом видно что его класс плвыше, чем у других полузащитников монако
Чалов плохо выглядит с начала сезона, синдром второго сезона как у всех молодых, травмы команды тоже снижают класс асистентов
swift stream
swift stream
   227 / 853
сегодня в 09:42
КП хотят превратить в Монако.
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