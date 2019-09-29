Варга: «Ходжсону нравится Чалов»

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что «Кристал Пэлас» действительно проявляет интерес к форварду ЦСКА .

Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Фёдор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение.