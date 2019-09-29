Варга: «Ходжсону нравится Чалов»

Футбольный агент Шандор Варга заявил, что «Кристал Пэлас» действительно проявляет интерес к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.
Мы обсуждали с главным тренером «Кристал Пэлас» Роем Ходжсоном Чалова. Фёдор действительно ему нравится, и я не исключаю, что летом «Кристал Пэлас» снова сделает предложение.
а так монако бы в 3ке был, если бы не глупые удаления
а Головина при такой игре перекупит более статусный клуб, не вооруженным глазом видно что его класс плвыше, чем у других полузащитников монако
Чалов плохо выглядит с начала сезона, синдром второго сезона как у всех молодых, травмы команды тоже снижают класс асистентов
а так монако бы в 3ке был, если бы не глупые удаления
а Головина при такой игре перекупит более статусный клуб, не вооруженным глазом видно что его класс плвыше, чем у других полузащитников монако
Чалов плохо выглядит с начала сезона, синдром второго сезона как у всех молодых, травмы команды тоже снижают класс асистентов