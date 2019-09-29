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Медведев: «За фол на Оздоеве нужно было назначать пенальти»

сегодня, 08:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейство в матче против «Локомотива».

Сейчас, если посмотреть, за фол на Оздоеве в штрафной надо было назначать пенальти - по-моему, это достаточно очевидно, там был удар игрока «Локомотива» по ноге Магомеда. Но, почему-то в этот раз к помощи VAR не прибегли. «Локомотив» забил гол после нарушения правил на Себастьяне Дриусси, и VAR это показал, но «Зенит» не услышал этот тревожный звонок и пропустил в самом начале второго тайма гол от Гжегожа Крыховяка.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 112910415
   13 / 858
сегодня в 08:46
срочно вернуть всех в Черкизово ! пробить пенальти, если надо - перебить ! исправить табло, таблицу и заголовки статей !
Зачем ??
1-го марта всё исправится...
Жан-Жак
Жан-Жак
сегодня в 08:45
На его месте должен был быть я
-Напьёшься-будешь!
Чист
Чист
   288 / 858
сегодня в 08:45
Можно подумать что ВАР решение всеж пробдем с судейством -там такде сидят живые люди - да и смотреть все случаи не возможно -раньше говорили будут смотреть только спорные голы сейчас чуть ли не вчерашние нарушения
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   135 / 858
сегодня в 08:41
Надо чтобы мюллер из своего кармана башлял в проект, как делают "воры в законе" Федун Гинер Галицкий, а не из госкассы миллиарды рублей народных на зп дзюбе и прочим, тогда и ВАР вам будет
112910415
112910415
   40 / 858
сегодня в 08:34
срочно вернуть всех в Черкизово !
пробить пенальти, если надо - перебить !
исправить табло, таблицу и заголовки статей !
Гавроша
Гавроша
   58 / 858
сегодня в 08:32
Я и не помню, когда Зенит в москве пенальти бил. Нам не положено.
spartach091
spartach091
   183 / 858
сегодня в 08:31
Как прям Алессиос откомментировал
Физручини
Физручини
   229 / 858
сегодня в 08:31
Ой, хватит ныть. Нужно голы забивать, а не про пенальти после матча говорить
STVA 1
STVA 1
   105 / 858
сегодня в 08:29
Смешно...
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   45 / 858
сегодня в 08:25
НЫТЬ
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   49 / 858
сегодня в 08:21
"То как зверь она завоет, то заплачет как дитя."(с) А по простому - захлопнись! Проиграл - будь мужчиной, признай, что проиграли по делу. Мешок.
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 858
сегодня в 08:20
Надо штрафной в сторону Питера назначать. Оздоев ногой как косой вертел, а Крыховяк как раз пытался избежать столкновения.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 858
сегодня в 08:18
Сиди уж, на окладе
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