Медведев: «За фол на Оздоеве нужно было назначать пенальти»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал судейство в матче против «Локомотива».

Сейчас, если посмотреть, за фол на Оздоеве в штрафной надо было назначать пенальти - по-моему, это достаточно очевидно, там был удар игрока «Локомотива» по ноге Магомеда. Но, почему-то в этот раз к помощи VAR не прибегли. «Локомотив» забил гол после нарушения правил на Себастьяне Дриусси, и VAR это показал, но «Зенит» не услышал этот тревожный звонок и пропустил в самом начале второго тайма гол от Гжегожа Крыховяка.