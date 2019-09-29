Дядюн: «„Рубин“ - играющая команда»

Бывший форвард «Рубина» похвалил свою бывшую команду.

«Рубин» — играющая команда, показывающая хороший футбол. Но у нее нет результата.

Команда изменилась, но мне приятно, что идет преемственность поколений. Что рубиновцы по духу — Роман Шаронов и Олег Кузьмин — сейчас возглавляют коллектив и строят новую команду. Надо понимать, что на это нужно время. Они пытаются играть в хороший футбол. Но такое не сразу удается поставить. Вспомните, даже у Гвардиолы не сразу всё получалось — только через год-полтора работы он сумел наладить игру «Манчестер Сити».