Влашич: «Знали, что с „Уралом“ будет непросто»

Полузащитник ЦСКА в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:0).

Безусловно, мы прекрасно знали, что с «Уралом» будет непросто. В Екатеринбурге всегда тяжело играть. Получился неплохой матч, рад что мы выиграли и рад стать лучшим игроком встречи.

Сегодня мы были единой командой. В том сезоне мы много раз доминировали, но порой не могли выиграть. В этом году мы доминируем и регулярно побеждаем. Мы стали более опытной, взрослой командой, способной дожимать соперника, и результаты это доказывают.