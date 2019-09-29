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Влашич: «Знали, что с „Уралом“ будет непросто»

сегодня, 13:46
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в эфире «Матч Премьер» прокомментировал итоги матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (3:0).

Безусловно, мы прекрасно знали, что с «Уралом» будет непросто. В Екатеринбурге всегда тяжело играть. Получился неплохой матч, рад что мы выиграли и рад стать лучшим игроком встречи.

Сегодня мы были единой командой. В том сезоне мы много раз доминировали, но порой не могли выиграть. В этом году мы доминируем и регулярно побеждаем. Мы стали более опытной, взрослой командой, способной дожимать соперника, и результаты это доказывают.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   40 / 863
сегодня в 14:02
Пахнет сливом...
Absinthe2
Absinthe2
   55 / 863
сегодня в 13:58
Влашич: «Знали, что с „Уралом“ будет всё просто. Гинер предупредил» ))
Лакшери
Лакшери
   175 / 863
сегодня в 13:57
Так вроде от лудогорца 5 пропустили вот недавно
sihafazatron
sihafazatron
   33 / 863
сегодня в 13:56
по счету, да и по игре получилось просто)) уверенная победа без нервов)
cska1948
cska1948
   39 / 863
сегодня в 13:56
Комбинация на второй гол просто загляденье, особенно пас Влашича пяткой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 863
сегодня в 13:52
Колюня - просто молодец!!!
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