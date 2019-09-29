Кутьин: «Да с этим судьей все понятно. „Чертаново“ так судят всегда»

Форвард «Луча» раскритиковал судейство после матча 15-го тура первенства ФНЛ с «Чертаново».

Мяч после удара со штрафного Горшкова попал мне в плечо. Да с этим судьей все понятно. «Чертаново» так судят всегда: им надо продавать своих игроков. Как таких судей назначают? Ему 25 лет — ребенок. У нас жижа на поле, а он вышел судить в кроссовках! Это просто смех! Мы что, во дворе играем? Мне 33 года, у меня двое детей — и таких у нас полкоманды. Мы выходим играть за деньги, за премиальные. А тут… Про пенальти и говорить нечего. Он уже сразу начинал подсвистывать гостям.